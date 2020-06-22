Академик Гинцбург: Для массовой вакцинации от коронавируса в России необходимо выпустить 70 млн доз препарата

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал газете Минобороны "Красная звезда" о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

"Совсем недавно мы получили разрешение на проведение клинических испытаний. Надеюсь, эти исследования пройдут успешно и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов. Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача - необходимость выпуска порядка пятидесяти-шестидесяти, а возможно и семидесяти миллионов доз данного препарата", - заявил Александр Гинцбург.

Ученый также сообщил, что "руководство страны, организации здравоохранения уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины" и пояснил, как будут выявлять тех, кто уже имеет антитела.

"Создана диагностическая тест-система на основе полимеразной цепной реакции, которая сейчас пользуется большим спросом. Самое главное, недавно была сделана тест-система, которая позволяет выявлять в крови тех людей, которые будут вакцинированы, или уже переболевших наличие антител, которые нейтрализуют COVID-19.

Использование этой тест-системы позволяет тестировать плазму пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. После того как эта плазма будет охарактеризована на наличие антител которые нейтрализуют данный вирус, ее можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных, в том числе тяжелых больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время таким подходом проанализированы больше 4000 образцов плазмы, которая уже поступила в такие медучреждения города Москвы, как Научно-исследовательский институт имени Н.В. Склифосовского, 52-ую ГКБ, которая специализируется на лечении тяжелобольных коронавирусной инфекцией, и также Центр крови имени О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы", - объяснил Гинцбург один из прогрессивных подходов к лечению ковидных больных.

Александр Леонидович подчеркнул, что "когда наша страна перейдет к массовой вакцинации, то эти тест-системы, безусловно, пригодятся для того чтобы охарактеризовать эффективность вакцинации не только в ходе эпидопыта, но и непосредственно у каждого человека по наличию титров вирусонейтрализирующих антител которые блокируют возможность взаимодействия вируса с нашими клетками".

Ученый также объяснил, как именно будет работать российская вакцина:

"Подход, который используем мы, основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена. В данном случае – это ген, который кодирует белок всем хорошо известной "короны" у коронавируса. Как показывает практика, этот способ является наиболее рациональным и эффективным. Фактически в рамках этой платформы, говоря немного образно, но зато очень доступно, мы с помощью аденовирусного контейнера создали этакое "такси". С его помощью, как и в случае обычного такси, которое доставляет пассажира из точки А в точку Б, мы транспортируем любой ген. Будь это ген большой, будь это ген маленький, кодирует он спайк-белок коронавируса или соответствующий белок вируса Эбола. При этом, повторюсь, контейнеру совершенно без разницы какой ген доставлять. То есть это очень универсальная платформа, которая особенно подкреплена бустерным вариантом, то есть усиливающим вариантом".

По словам доктора биологических наук, российская вакцина от коронавируса будет вводиться гражданам дважды.

"Один и тот же ген вводятся на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени. Так, данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период", - заявил академик.

Директор крупнейшего в мире научно-исследовательского центра также пояснил, на основании чего российские ученые сделали выводы по срокам действия вакцины: "в совместной работе с учреждениями Минобороны РФ, трудясь в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола, нам удалось доказать что продолжительность иммунитета при таком использовании вакцины сохраняется по крайней мере два года. Но при этом может и быть и больше. Так как вакцина против коронавируса создана по такому же точно принципу и на основании той же самой платформы, то есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786250" frameborder="0"></iframe> Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

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