Владимир Путин посетит главный храм Вооруженных сил России 22 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 июня, посетит главный храм Вооруженных сил России – собор Воскресения Христова в Кубинке.

Молебен в храме молебен в День памяти и скорби проведёт Патриарх Кирилл.

Ранее планы президента посетить храм подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Такое посещение есть в его рабочих планах, - отметил пресс-секретарь Путина без уточнения даты.

Владимир Путин в Главном соборе Вооруженных сил России.В эти минуты Владимир Путин посещает Главный храм Вооруженных России

Также о поездке президента в храм Минобороны заявил председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

- В День памяти и скорби Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл, - уточнил он.

Ранее сайт KP.ru публиковал лучшие кадры главного храма Вооруженных сил России в парке "Патриот". Его строительство было посвящено 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, и возвели гео на средства из добровольных пожертвований.