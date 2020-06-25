5 ноу-хау, которые делают терморегуляторы еще удобнее

Теплые полы в городских квартирах становятся все популярнее, и люди уделяют массу времени их выбору: изучают виды, мощность, материалы изготовления, сроки службы, сравнивают производителей. А ведь без терморегуляторов даже самый лучший и современный теплый пол не будет работать так, как нам хотелось бы. Именно поэтому выбору терморегуляторов (и не только для теплых полов) нужно уделять ничуть не меньше внимания.

О том, какие терморегуляторы бывают и зачем они нужны, написано уже немало, да и с основными функциями этих устройств потребитель знаком. Однако техническая и научная мысль не стоит на месте и приборы постоянно совершенствуются. У современных терморегуляторов появляются новые возможности, которые делают нашу жизнь еще комфортнее. Мы собрали самые интересные и полезные функции, которые способны изменить ваше представление о том, как можно управлять теплыми полами.

Подключение к системам «умного дома»

За последние годы наши дома сильно поумнели. Мы оборудуем свои квартиры современной техникой и датчиками, переложив на них часть обязанностей. Согласитесь, гораздо удобнее, когда тебе не нужно следить за тем, включен ли свет, не стало ли в помещении слишком холодно или жарко или когда кофеварка включается сама - прямо к завтраку. Многие объединяют все электрические, бытовые приборы и датчики в одну систему - «умный дом» и управляют ей со смартфона из любой точки города и даже мира.

Так вот некоторые современные терморегуляторы легко встраиваются в такую умную систему и помогают управлять микроклиматом в доме, а от этого напрямую зависит здоровье и комфорт тех, кто в нем живет. Как выбрать такой термостат? Изучать характеристики моделей и искать те, которыми можно управлять удаленно через Wi-Fi, как, например, терморегулятор «Теплолюкс» EcoSmart 25.

Терморегулятор EcoSmart 25 не только легко встраивается в систему «умного дома», но и отлично вписывается в интерьер. Фото предоставлено пресс-службой Группы компаний «Специальные системы и технологии».

А еще удобнее, когда разными устройствами можно управлять не только со смартфона, но и с помощью одного приложения (такая возможность есть у приложения SST Cloud, разработанного Группой компаний «Специальные системы и технологии»). Это гораздо проще, чем покупать разные приборы и подвязываться к программному обеспечению других производителей.

Функция «Открытое окно»

Самое обидное, когда мы платим за «обогрев улицы». Конечно, современные системы отопления и теплоизоляции стараются уберечь нас от этих лишних расходов, но иногда случаются и непредвиденные ситуации. Например, вы забыли закрыть окно или сильный ветер распахнул чуть приоткрытую створку. В помещении стало холодно, сработали датчики, и ваша умная система увеличила температуру. Чтобы такого не происходило, современные приборы имеют функцию детекции открытого окна (ее можно подключать и отключать по своему желанию). Принцип ее действия в том, что при снижении температуры в помещении на 3 градуса в течение 5 минут прибор считает, что открыто окно, и отключает обогрев на 30 минут. Такие функции есть, например, у приборов новой линейки SMART 25 отечественного бренда «Теплолюкс» - терморегуляторов LumiSmart 25 (прибор с механическим управлением) и EcoSmart 25 (сенсорный терморегулятор с управлением как с дисплея, так и через приложение по Wi-Fi).

Терморегулятор LumiSmart 25. Фото предоставлено пресс-службой Группы компаний «Специальные системы и технологии».

Удаленное управление

Даже когда нас нет дома, это не означает, что жизнь в нашей квартире замирает. Электроприборы работают, батареи или теплые полы тоже. А теперь представьте, что, пока вы на работе, погода преподнесла сюрприз и температура за окном резко изменилась. Согласитесь, возвращение в слишком жаркую или холодную квартиру может стать не очень приятным. Вот тут как раз и пригодится еще одна важная функция современных термостатов, о которой мы уже упоминали, - управление через Wi-Fi. Она позволит вам изменять настройки терморегулятора через Интернет из любого города или даже любой страны. Главное, чтобы был выход во Всемирную паутину. Такая функция особенно пригодится людям, проводящим много времени в далеких поездках.

Некоторые производители разрабатывают специальные приложения, которые объединяют не только системы обогрева, но и, например, контроля протечек воды. Такое приложение - SST Cloud - есть у Группы компаний «Специальные системы и технологии». Оно не требует наличия статического IP-адреса и настройки Firewall’a на Wi-Fi-роутере, а значит, установить его можно где угодно и пользоваться тоже - оно представлено на разных языках. Разобраться с настройкой сможет даже далекий от программирования обыватель. Кстати, благодаря открытому протоколу взаимодействия терморегуляторы производителя можно интегрировать в систему «умного дома».

Управление через Wi-Fi позволит изменять настройки терморегулятора через Интернет из любого города или даже любой страны. Фото предоставлено пресс-службой Группы компаний «Специальные системы и технологии».

Удаленное управление терморегуляторами - это не только удобство и возможность сэкономить, в любое время и из любого места поменяв настройки обогрева квартиры. Программируемый режим работы позволяет задать график отопления каждого помещения на неделю вперед, включить режим постоянного поддержания температуры или режим «Антизамерзание», который задает в помещении постоянную температуру в диапазоне от +5 до +12°С. Плюсы специальных приложений еще и в том, что они помогают контролировать расход электроэнергии. Также с ними всегда можно обратиться в техподдержку и получить консультацию по настройке и работе оборудования.

Возможность самообучения

Да-да, это не фантастика, а достижение инженерной мысли. Современные умные термостаты способны регулировать температуру в доме, основываясь на целом ряде параметров, которые они изучают самостоятельно. Они отслеживают температуру внутри помещения и за пределами дома, контролируют влажность воздуха и другие погодные условия. В результате на основе полученных данных устройство подбирает оптимальный температурный режим для конкретного дома и его обитателей.

Правильно выбранный терморегулятор добавит дому не только комфорта, но и стиля. Фото предоставлено пресс-службой Группы компаний «Специальные системы и технологии».

Универсальность

Разработчики улучшают характеристики терморегуляторов, придумывают множество полезных функций. Но что делать, если у вас уже все установлено и работает или вы купили, допустим, теплые полы у одного производителя, а термостат хотите приобрести у другого, чтобы для его установки не пришлось портить дорогой ремонт и рисковать дизайном комнат? Сейчас и это не проблема. Например, терморегуляторы Теплолюкс SMART 25 идеально встраиваются в рамки популярных европейских производителей и могут вписаться в любой дизайн. Просто снимите штатную декоративную рамку и поставьте необходимую от производителя.