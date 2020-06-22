2020-06-22T11:00:37+03:00
Происшествия

В Москве бухгалтер клиники "подарил" бездомному 300 тысяч в свой день рождения

Мужчина поддался на жалобную просьбу прохожего и лишь после осознал, что сделал
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Мужчина рассказал полицейским, что поддался на жалобную историю неизвестного и отдал ему 300 000 рублей своих сбережений.Мужчина рассказал полицейским, что поддался на жалобную историю неизвестного и отдал ему 300 000 рублей своих сбережений.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все случилось несколько дней назад в начале июня в московских Кузьминках. Иван В.* - бухгалтер Центра нейрохирургии имени Бурденко, как обычно, возвращался с работы домой. Только для Ивана день был не совсем обычный - сегодня мужчина праздновал свой юбилей.

Внезапно к радостному Ивану подошел незнакомец с мольбами о помощи. Неизвестный рассказал Ване грустную историю о том, что он оказался в беде и никак не может уехать из Москвы к себе домой. Куда именно домой - мужчина умолчал. Бродяга слезно просил Ваню о помощи и сердце бухгалтера, по всей видимости, дрогнуло. Вместе они дошли до ближайшего банкомата, Иван снял со свой карточки крупную сумму денег и вручил их новому знакомому. Счастливый бродяга растворился в вечерней Москве, а Иван продолжил путь домой. А чуть позже до мужчины дошло, что он только что сделал.

«В полицию обратился бухгалтер ФГКУ НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко 25-летний Иван В. Мужчина рассказал полицейским, что поддался на жалобную историю неизвестного и отдал ему 300 000 рублей своих сбережений. Поняв, что его только что обманули, Иван обратился за помощью в полицию в надежде вернуть свои деньги», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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