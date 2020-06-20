2020-06-22T10:24:32+03:00
Политика

Дистанционное голосование за поправки в Конституцию разработали высококлассные специалисты

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева считает особенно актуальными дополнения о защите детей, женщин и пожилых людей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Актриса Ольга Прокофьева.Актриса Ольга Прокофьева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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1 июля жители России получат возможность проголосовать за поправки в Конституцию. Последние опросы ВЦИОМ показывают, что 93% населения страны знают о такой возможности, голосовать придут 66% опрошенных. Причем, среди желающих принять участие в мероприятии больше половины – 61% - поддерживают поправки.

- Поправки в Конституцию – это движение вперед для нашей страны, - уверена артистка театра и кино Ольга Прокофьева, прославившаяся ролью Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня». - Я патриот, тоже пойду голосовать.

Актриса считает, что голосовать необходимо обязательно. Жизнь страны зависит от наших решений. В этом и выражается смысл демократического устройства нашего государства.

О нюансах поправок деятель культуры рассуждает с позиции женщины.

- Меня интересует все, что касается детей, женщин и престарелых людей. Это те люди, которых необходимо поддерживать обязательно, - отмечает Ольга Прокофьева. – Пенсии и раньше индексировались? Во-первых, не каждый год. А во-вторых, зачем рассчитывать на благосклонное отношение властей к пожилым людям если можно закрепить норму о ежегодной индексации пенсий в Конституции?

Больше того, жизнь меняется, а Основой закон страны в данное время выглядит как вещь добротная, но сильно поношенная. Не отражающая новых вызовов для государства, считает актриса. Внесение поправок – хорошая возможность сделать Конституцию более актуальной.

Часть регионов нашей страны получат возможность голосовать в электронном формате. Актриса считает, что это палка о двух конца: с одной стороны – удобная функция, позволяющая принять серьезное решение не выходя из дома, с другой – электронный мир у многих взрослых людей вызывает тревогу.

- Мне кажется, надо попробовать. Думаю, разработкой механизма дистанционного голосования занималось большое количество высокопрофессиональных специалистов. Я, как патриот, в это верю, - резюмирует Ольга Прокофьева.

Кстати, опросы ВЦИОМ показывают, что общество с большим вниманием относится к общегуманитарным вопросам. 89% россиян считают важным защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории. Закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа считают необходимым 85% опрошенных. На третьем месте находится поправка, согласно которой культура России является уникальным наследием многонационального народа (так думают 83% опрошенных).

Электронное голосование - удобный и безопасный сервис.

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