Виктор Рыжаков, - об изменении Конституции: «Законы корректируются вместе с жизнью»

1 июля жители России получат возможность проголосовать за поправки в Конституцию. Свое решение готовы высказать 66% населения страны, показывают последние опросы ВЦИОМ. Больше половины желающих принять участие в важнейшем мероприятии – 61% – поправки поддерживают.

Причем, россияне желают дополнительных гарантий не только в экономике, социалке или для неимущих слоев населения. По данным социологов, 85% населения страны считают необходимым закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа. Кроме того, 83% опрошенных надеются закрепить в Основном законе тезис о том, что культура РФ является уникальным наследием многонационального народа.

Чем это важно? Рассказал художественный руководитель московского театра «Современник» Виктор Рыжаков.

- Виктор Анатольевич, примете участие в голосовании за поправки в Конституцию?

- Конечно, ведь голосование – это прежде всего демократическая процедура, в ней и заключается суть демократии и свободы выбора. Каждый из нас имеет право отдать свой голос, тем самым выражая свою позицию. Думаю, что необходимо понять и по-настоящему поверить, что от нашего выбора зависит и наше будущее.

- Чем важны поправки в Основой закон для нашей страны?

- Ни одна Конституция не обходится без поправок. Ее обновление - процесс динамичный, ведь меняется сама жизнь, ее обстоятельства, понимание и мироощущение развития общества. Все это порождает потребность в корректировке, уточнении многих статей.

Обращу внимание, я вижу, что при всех спорах по существу поправок, в документе остается незыблемым важный компонент общественного согласия – признание права человека оставаться самим собой, культурной и правовой единицей общества, что записано в 51-й статье Конституции. Она гласит, что человек не может и не обязан свидетельствовать против себя и против своих близких, – вину человека нужно доказывать. Это важно, ибо мы пережили страшный опыт сталинских репрессий, когда жизнь человеческая ничего не стоила… Такого в советской Конституции не было, и, по-моему, это фундаментально важная вещь.

- За поправки в Конституцию будет возможность проголосовать не только на участке, но и дистанционно. Как относитесь к электронным формам волеизъявления?

- Доверие к любому виртуальному процессу требует времени и опыта, поэтому поживем - увидим. Хотя для многих стран электронное голосование уже стало вполне обыденной практикой. Это не удивительно, учитывая то, сколько времени каждый из нас проводит в сети. Особенно сейчас, когда за последние несколько месяцев, проведенных на карантине, мы все освоили новые форматы онлайн существования. Так что не столь значимо, онлайн или оффлайн, но нам нужно делать свой выбор и двигаться дальше.