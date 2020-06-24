2020-06-23T14:18:39+03:00
Политика

Виктор Рыжаков, - об изменении Конституции: «Законы корректируются вместе с жизнью»

Художественный руководитель легендарного московского театра «Современник» обратил внимание, что голосование – это прежде всего демократическая процедура, в которой выражается суть свободы выбора
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Режиссер Виктор Рыжаков. Фото: Артем Геодакян/ТАССРежиссер Виктор Рыжаков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

1 июля жители России получат возможность проголосовать за поправки в Конституцию. Свое решение готовы высказать 66% населения страны, показывают последние опросы ВЦИОМ. Больше половины желающих принять участие в важнейшем мероприятии – 61% – поправки поддерживают.

Причем, россияне желают дополнительных гарантий не только в экономике, социалке или для неимущих слоев населения. По данным социологов, 85% населения страны считают необходимым закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа. Кроме того, 83% опрошенных надеются закрепить в Основном законе тезис о том, что культура РФ является уникальным наследием многонационального народа.

Чем это важно? Рассказал художественный руководитель московского театра «Современник» Виктор Рыжаков.

- Виктор Анатольевич, примете участие в голосовании за поправки в Конституцию?

- Конечно, ведь голосование – это прежде всего демократическая процедура, в ней и заключается суть демократии и свободы выбора. Каждый из нас имеет право отдать свой голос, тем самым выражая свою позицию. Думаю, что необходимо понять и по-настоящему поверить, что от нашего выбора зависит и наше будущее.

- Чем важны поправки в Основой закон для нашей страны?

- Ни одна Конституция не обходится без поправок. Ее обновление - процесс динамичный, ведь меняется сама жизнь, ее обстоятельства, понимание и мироощущение развития общества. Все это порождает потребность в корректировке, уточнении многих статей.

Обращу внимание, я вижу, что при всех спорах по существу поправок, в документе остается незыблемым важный компонент общественного согласия – признание права человека оставаться самим собой, культурной и правовой единицей общества, что записано в 51-й статье Конституции. Она гласит, что человек не может и не обязан свидетельствовать против себя и против своих близких, – вину человека нужно доказывать. Это важно, ибо мы пережили страшный опыт сталинских репрессий, когда жизнь человеческая ничего не стоила… Такого в советской Конституции не было, и, по-моему, это фундаментально важная вещь.

- За поправки в Конституцию будет возможность проголосовать не только на участке, но и дистанционно. Как относитесь к электронным формам волеизъявления?

- Доверие к любому виртуальному процессу требует времени и опыта, поэтому поживем - увидим. Хотя для многих стран электронное голосование уже стало вполне обыденной практикой. Это не удивительно, учитывая то, сколько времени каждый из нас проводит в сети. Особенно сейчас, когда за последние несколько месяцев, проведенных на карантине, мы все освоили новые форматы онлайн существования. Так что не столь значимо, онлайн или оффлайн, но нам нужно делать свой выбор и двигаться дальше.

Электронное голосование - удобный и безопасный сервис.

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вице-премьер назвал ключевое условие для возобновления восстановления регулярных рейсов за границу
Почему Шойгу перекрестился перед Парадом Победы 24 июня 2020
Семейный психолог объяснила череду звездных разводов
В Минздраве оценили ход испытаний российской вакцины от коронавируса
"Опасения сошли на нет": Россияне начали активно возвращать валюту в банки
UFC анонсировал бой русского и украинца: Хабиб Нурмагомедов сказал, кого будет поддерживать
Эксперт оценил шансы Киева взыскать долг с России за базирование Черноморского флота
Геннадий Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
В Самаре гостем Парада Победы стал герой Советского Союза
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Иран готов на переговоры с США по ядерной сделке
В России за сутки выявлено 7 176 новых заражённых коронавирусом
Путин: наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло
Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы
Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы
В сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram
Начался Парад Победы на Красной площади
В Гидрометцентре предупредили о 10 днях сильного солнечного излучения
Омбудсмен: вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута обсуждается
На зоне мне было ужасно: Александр Кокорин рассказал, как сидел в колонии
Москва готовится к параду: Появились фото, как военная техника въезжает в город
Четыре человека погибли в угольной шахте в Киргизии
Александр Кокорин: "На зоне рано утром просыпаться и ходить на работу было не утомительно"
"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО