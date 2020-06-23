Виктор Рыжаков, - об изменении Конституции: «От нашего выбора зависит и наше будущее»

1 июля жители России получат возможность проголосовать за поправки в Конституцию. Свое решение готовы высказать 66% населения страны, показывают последние опросы ВЦИОМ. Больше половины желающих принять участие в важнейшем мероприятии – 61% – поправки поддерживают.

Причем, россияне желают дополнительных гарантий не только в экономике, социалке или для неимущих слоев населения. По данным социологов, 85% населения страны считают необходимым закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа. Кроме того, 83% опрошенных надеются закрепить в Основном законе тезис о том, что культура РФ является уникальным наследием многонационального народа.

Чем это важно? Рассказал художественный руководитель московского театра «Современник» Виктор Рыжаков.

ВМЕСТЕ С ЖИЗНЬЮ МЕНЯЮТСЯ И ЗАКОНЫ

- Виктор Анатольевич, примете участие в голосовании за поправки в Конституцию?

- Конечно, ведь голосование – это прежде всего демократическая процедура, в ней и заключается суть демократии и свободы выбора. Каждый из нас имеет право отдать свой голос, тем самым выражая свою позицию. Думаю, что необходимо понять и по-настоящему поверить, что от нашего выбора зависит и наше будущее.

- Чем важны поправки в Основой закон для нашей страны?

- Поправки к Конституции отражают современность и то, как мы живем сегодня. Сказать «да» и «нет» - наше право. Ведь учимся мы именно на своих ошибках, не на чужих. Не сомневаюсь, что через несколько лет мы, может быть, будем на это смотреть уже совсем по-другому… Но это закономерный и бесконечный процесс.

Ни одна Конституция не обходится без поправок. Ее обновление - процесс динамичный, ведь меняется сама жизнь, ее обстоятельства, понимание и мироощущение развития общества. Все это порождает потребность в корректировке, уточнении многих статей. Мне, человеку искусства, не политологу и не социологу, не знающему многих законов этой сложнейшей социологической науки, эти поправки видятся в русле новых соглашений, которые диктует само время. Вряд ли возьмусь предугадывать, как они повлияют на наш завтрашний день. Но я точно знаю, что любые поправки вносятся не навсегда, ведь жизнь меняется, а вместе с ней уточняются и многие ее законы.

«СЛЕДУЕТ ЛЮБИТЬ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ»

- С вашей точки зрения, какие изменения требуются Конституции?

- По-моему, в поправках сформулировано то, что в реальности уже практически существует. Поэтому сегодня важно нам всем научиться делать свой выбор и нести ответственность за него.

Сегодня мы уже другие… Мы научились понимать, что мир не сводится к одной культурной или правовой традиции, – мир многолик: и то, что еще недавно считалось обязательным теперь подвергается сомнению. Глобализация несет в себе не только соединение народов, культур, традиций в одно общемировое целое, но и ясное понимание того, что объединение это возможно на почве признания прав каждой нации, каждой культурной целостности оставаться самой себе равной, тождественной. Как это возможно? Следует научиться думать о другом – не только о себе, следует признавать другого, не только себя, следует любить – простите за пафос – не только себя. Поэтому я, как человек искусства, вижу этот процесс не только соединением, но и собиранием. Разница ощутимая, если представить себе логику парторганизации и логику человечности: в партийной организации соединяются, как один, единомышленники, в человечности – собираются различные, и в таком собирании нет тех, кого бы человечность отвергла. Мир – без отверженных: вот, как я вижу мировую перспективу.

- Как это воплощается в Конституции РФ?

- Я вижу, что при всех спорах по существу поправок, остается незыблемым важный компонент общественного согласия – признание права человека оставаться самим собой, культурной и правовой единицей общества, что записано в 51-й статье Конституции. Она гласит, что человек не может и не обязан свидетельствовать против себя и против своих близких, – вину человека нужно доказывать. Это важно, ибо мы пережили страшный опыт сталинских репрессий, когда жизнь человеческая ничего не стоила… Такого в советской Конституции не было, и, по-моему, это фундаментально важная вещь.

КУЛЬТУРА В ОСНОВЕ ВСЕГО

- Какие вы видите тенденции в культуре?

- Обнадеживает, что культура перестала восприниматься как довесок материальному процессу. Культура самостоятельна – фундаментальна, она в основе всего процесса жизни, она и есть сама жизнь, наше самосознание. И это важная прогрессивная часть.

То, что сегодня обращается внимание на те или иные факты нашего прошлого в конституционном русле закрепления «уроков», можно понимать, как итог травматического 20-го века. Надо ли закреплять в Конституции память о Великой Отечественной войне? Вопрос для юристов и правоведов. Мне же кажется, что «уроков» больше. Молодые люди не должны забывать ни о героическом противостоянии фашизму, ни о сталинских чистках, ни о депортаций народов, когда сотни тысяч людей выселяли со своих мест и многие из них погибали в Сибири и Казахстане. Вопрос о памяти – один из самых сложных. Как и память может травмировать людей, так и беспамятство может привести нас к повторению сталинского массового террора. Задача искусства – возвышать человека мыслями и чувствами. Жертвовать можно собой – но не другим: это единственный способ создать «новое человечество».

- 1 июля будет возможность проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно. Как относитесь к электронным формам волеизъявления?

- Доверие к любому виртуальному процессу требует времени и опыта, поэтому поживем - увидим. Хотя для многих стран электронное голосование уже стало вполне обыденной практикой. Это не удивительно, учитывая то, сколько времени каждый из нас проводит в сети. Особенно сейчас, когда за последние несколько месяцев, проведенных на карантине, мы все освоили новые форматы онлайн существования. Так что не столь значимо, онлайн или оффлайн, но нам нужно делать свой выбор и двигаться дальше.