Недавняя отставка командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко стала для незалежной сенсацией и вызвала много пересудов.

Одни считали, что главной причиной стало опасное ворчание моряков, которые презирали «адмирала-танкиста» (Воронченко в свое время окончил Ташкентское танковое училище и никогда на флоте не служил). А вот теперь оказалось, что дело совсем в другом: поводом для отставки стало скандальное теле-интервью 4 каналу украинского ТВ с обвинениями в адрес России о пропаже унитазов с катеров, возвращенных после участия в провокации у Керченского пролива.

Это вызвало бурю насмешек не только над адмиралом, но и над всеми ВСУ. Наши информаторы в офисе Зеленского и Минобороны Украины в один голос подтверждают, что «президент озверел не только от мелочных слов Воронченко про унитазы, но после того, как стало известно, что их не было на кораблях еще до выхода в море».

Это подтвердили сами моряки. После этого ВСУ и их начальник стали посмешищем на только на Украине и в России, но и во всем мире. Потому президент Украины и решил убрать с поста «унитазного адмирала» и «засранца» - такие прозвища получил Воронченко на своем флоте.