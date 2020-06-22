2020-06-22T14:06:15+03:00
Общество

"Это нужно не мертвым - это нужно живым": "Бессмертный полк" организовал акцию ко Дню памяти и скорби

Люди из 68 стран выложили свечами по одной букве призыва почтить павших
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Бессмертный полк" организовал акцию ко "Дню памяти и скорби""Бессмертный полк" организовал акцию ко "Дню памяти и скорби"
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Движение "Бессмертный полк" организовало международную акцию, в рамках которой координаторы в 68 странах мира выложили свечами по одной букве из фразы "Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим, это нужно не мертвым - это нужно живым! 22 июня 1941 никто не забыт ничто не забыто!".

Люди из 68 стран выложили свечами по одной букве призыва почтить павших

Люди из 68 стран выложили свечами по одной букве призыва почтить павших

Фотографии с буквами сделали участники движения из Бангладеша, Египта, Италии, Катара, Кореи, Сербии, Турции, Швеции и многих других государств.

Акция «Огненная картина войны».

Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, страны вспоминают события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь. В этот день вспоминают погибших в годы Великой Отечественной войны.

Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, страны вспоминают события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь.

Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, страны вспоминают события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь.

Фотографии акции "Бессмертного полка" объединили в семиминутное видео.

Движение «Бессмертный полк» подготовило ко Дню памяти и скорби трогательное видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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