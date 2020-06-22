"Это нужно не мертвым - это нужно живым": "Бессмертный полк" организовал акцию ко Дню памяти и скорби

Движение "Бессмертный полк" организовало международную акцию, в рамках которой координаторы в 68 странах мира выложили свечами по одной букве из фразы "Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим, это нужно не мертвым - это нужно живым! 22 июня 1941 никто не забыт ничто не забыто!".

Люди из 68 стран выложили свечами по одной букве призыва почтить павших

Фотографии с буквами сделали участники движения из Бангладеша, Египта, Италии, Катара, Кореи, Сербии, Турции, Швеции и многих других государств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786296" frameborder="0"></iframe> Акция «Огненная картина войны».

Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, страны вспоминают события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь. В этот день вспоминают погибших в годы Великой Отечественной войны.

Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, страны вспоминают события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь.

Фотографии акции "Бессмертного полка" объединили в семиминутное видео.