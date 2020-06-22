2020-06-22T12:00:50+03:00
Политика

Путин преклонил колено перед памятником Матерям победителей

Президент приехал на открытие главного храма Вооруженных сил
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей».Владимир Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей».
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В День памяти и скорби Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и патриарха Кирилла приехал в Главный храм вооружённых сил России в парке «Патриот». Собор был возведён к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён подвигам защитников Родины.

Выступление президента Владимира Путина. Фото: Кадр видео

Выступление президента Владимира Путина. Фото: Кадр видео

- Для нас память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна, - заявил президент. - Она всегда с нами, она даёт нам силы – силы служить нашей стране, нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим.

Президент объявил минуту молчания в память о всех погибших за Родину.

Главный храм вооружённых сил России был возведён к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён подвигам защитников Родины. Фото: Кадр видео

Главный храм вооружённых сил России был возведён к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён подвигам защитников Родины. Фото: Кадр видео

- Мы собрались здесь, у стен главного храма Вооружённых сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества, - сказал Путин. - Склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.- Для того, чтобы поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах, - заявил патриарх Кирилл. - Вооруженные силы должны быть всегда на высоте своего призвания, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало в сознании и в сердце каждого, кто принимает присягу.

Путин посетил храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».

Президент объявил минуту молчания в память о всех погибших за Родину. Фото: Кадр видео

Президент объявил минуту молчания в память о всех погибших за Родину. Фото: Кадр видео

Глава государства, министр обороны и патриарх прошли «Дорогой Памяти» - через интерактивный музей, созданный в парке «Патриот» - и возложили цветы у мемориала «Матерям победителей». Владимир Путин во время возложения встал на одно колено перед камнем памятника.

Визит Путина в Главный храм Минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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