В центре Москвы продают квартиру-малютку меньше 15 кв. метров

В Токмаковом переулке продают квартиру размером 14,5 кв. метров. Это Басманный район Москвы — до «Курской» 10 минут. Недвижимость выставили на аукцион, который проводит Центр управления городским имуществом. Торги стартуют от 3,5 млн рублей.

Раньше это было помещение для нужд коммунальщиков на первом этаже пятиэтажки. Но сейчас оно официально переведено в жилое, то есть в нем можно получить постоянную регистрацию. В квартире даже сделан простенький косметический ремонт. Санузел совмещенный: ванну не поставишь, но есть душевая.

Комната чуть больше восьми квадратов, есть окно. Второе помещение совсем крохотное — 3 кв.м. В нем есть сливная труба, чтобы установить раковину и сделать мини-кухню.

— Победитель торгов станет владельцем квартиры в пятиэтажном доме 1952 года постройки. К основным плюсам приобретения можно отнести низкие коммунальные платежи и отсутствие нефункциональных перегородок и коридоров, «съедающих» жилую площадь, — сообщил руководитель проектов Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

Коридор и санузел. Фото: Центр управления городским имуществом

Для тех, кто сомневается в популярности подобного жилья, в ведомстве поделились статистикой с прошлых торгов. На них выставили десять квартир-малюток — площадь каждой до 20 квадратов. На каждый лот претендовали пять-шесть человек.

— Как правило, небольшие квартиры-студии популярны среди молодежи и молодых семей, — добавил Алексеев.

Прием заявок проводится до 23 июля 2020 года.

НА ЗАМЕТКУ

Заявиться на эти торги и посмотреть другие варианты квартир можно на портале Центра управления городским имуществом в разделе «Продажа жилой недвижимости», а также на Инвестиционном портале Москвы.

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