Александр Школьник: Приоритет внутреннего права над международным и социальные гарантии - для будущего наших детей

- Александр Яковлевич, по поправкам в Конституцию вы где будете голосовать? Прямо в музее?

- Я у себя буду - по месту жительства.

- А есть у вас на Поклонной свой участок для голосования?

- В музее - нет.

- А вот вы лично - раньше, когда-то - шли голосовать по зову комсомольского сердца. Правильно? А - сейчас?

- Во-первых, я пойду голосовать, потому что люблю свою страну, дом, семью, работу. И понимаю, что это нужно, прежде всего, мне.

- Так...

- Во-вторых, потому что многие поправки продиктованы временем. Они, на мой взгляд, отвечают настроениям в обществе.

- Если конкретно...

- Дети, семья, уважение к человеку труда, закрепление статуса русского языка, незыблемость границ, уважение к памяти предков, приоритет внутреннего права над международным, социальные гарантии.

Это, на мой взгляд, близко каждому. Это не какая-то там абстрактная ерунда, нет, это - для будущего наших детей.

И, в третьих, на мой взгляд, мир быстро меняется. И меняется страна, ее возможности. Я считаю, что Основной Закон должен соответствовать той реальности, в которой мы живем, как говорится, здесь и сейчас. Вот такой ответ.

- Скажите, пожалуйста, раньше - в советские времена (в комсомольские и партийные) проводили какие-то собрания там, политинформацию и так далее. Сейчас в коллективе, у вас же он необычный, особый, таких не так много по стране, - вы поправки обсуждали?

- У нас большинство сотрудников пока работает, как говорится, на удаленке, видимся редко. Но вот из каких-то таких кулуарных разговоров с коллегами приходишь к выводу - мы, конечно же, больше всего солидарны с нашими гражданами... С теми, которые, согласно опросу социологов, считают самыми значительными поправки о закреплении статуса России, как правопреемника СССР. О культуре, как об уникальном наследии многонационального народа. О детях, здесь я повторюсь - как о важнейшем приоритете государственной политики.

Но, кстати, самое значительное: порядка 90% россиян признали очень важной поправку о недопустимости фальсификации истории. Конечно, всем нам, сотрудникам музея, мне лично обидно, когда в юбилейный год – 75-летия Победы – находятся недоумки, которые выставляют фото нацистских преступников в онлайн-галерее «Бессметного полка». И оскорбляют ветеранов. Или -пытаются глумиться над памятниками.

Думаю, в нашей стране, где в каждой семье памятен свой герой, как говорится, такие вещи не проходят. Слишком высокая цена на Победу, такое не забывается.

Безнаказанными попытки глумления над нашей народной памятью оставлять нельзя, мы считаем поправку об исторической правде особенно важной. Ее необходимо закрепить в нашей Конституции.

- Парад Победы у нас нынче, как и 75 лет назад, состоится 24 июня. Больше месяца уже прошло после 9 мая. А это какой-то плюс, да, для нашего народа, для молодого поколения – то, что у нас День Победы как бы вот во времени продлился?

- Ну, вы же знаете, что, на самом деле, по Указу Президента России, 2020-й объявлен Годом Памяти и Славы.

- Да.

- И, конечно, у нас весь год теперь - памятный и праздничный. И поэтому, может, и хорошо, что именно в тот самый день, когда проходил в 1945-м первый парад Великой Победы, состоится и нынешний, в честь 75-летия этого знаменательного события.

- Вы сказали о том, что - на удаленке. И вот что по аналогии подумалось. У нас же впервые в Москве вводится электронное голосование. Вы сами как-то этим форматом воспользуетесь? И вообще - как вы к этому относитесь?

- Я отношусь к этому положительно. Как показала практика, мы довольно быстро научились всему этому делу и достаточно органично чувствуем себя в онлайн-форматах.

Не то, чтобы этим можно было гордиться, все-таки человеческое общение ни что не заменит. Но, когда онлайн -чуть ли не единственный способ общения, как это было в режиме самоизоляции, -тэлектронные форматы выручают.

И, будем реалистами, есть те, кто хочет проголосовать, но пока побаивается идти на участок. В конце концов, мы еще находимся в борьбе с вирусом, хотя ситуация и меняется к лучшему.

Кто-то находится вдалеке от места голосования по прописке...

Ну, словом, обстоятельства бывают самые разные. Хорошо, что с помощью электронного формата у этих людей появляется шанс проголосовать.

Я, например, пойду и лично проголосую. По-моему, формат - не самое важное, главное - не упустить возможность сделать свой выбор.