Чтобы оградить Тулун от наводнений, построят защитные сооружения

Год назад о Тулуне Иркутской области узнала вся страна. Уровень воды превысил критическую отметку в два раза. В результате прорыва дамбы был затоплен 40-тысячный город. Тулун и ранее страдал от наводнений, но беда такой степени случилась впервые. 26 человек погибли, 4 пропали без вести. Местные власти согласно программе, утвержденной правительством РФ, до сих пор приводят город и окружающую его территорию в порядок. Восстанавливают «жилье, объекты связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области».

Кроме того, правительство Иркутской области ведет строительство инженерной защиты Тулуна от затопления водами реки Ия. Срок реализации - 2020 - 2023 гг. Помимо этого, Центррегионводхоз до 2022 года проведет расчистку русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе города (см. рубрику «Только цифры»).

- Проектом инженерной защиты Тулуна предусматривается возведение берегозащитных дамб обвалования из местных материалов для предотвращения затопления, - рассказывают в правительстве Иркутской области.

К слову, дамбы обвалования располагаются вдоль береговой линии левобережной и правобережной частей Тулуна. Общая протяженность сооружений инженерной защиты - 9,4 км.

Наводнение в Тулуне стало катализатором для возобновления работы по установлению зон затопления и подтопления. В конце прошлого года прозвучала новость, что по распоряжению президента РФ они все должны быть проверены и поставлены на учет. Это необходимо для ликвидации новых затоплений.

Любопытно, что это поручение главы государства было дано давно, но большинство регионов приступили к выполнению только после тулунской трагедии. Тут прямо как в известной пословице - пока рак на горе не свистнет…

- Регионы готовят свои предложения, мы утверждаем, - объяснял в одном из интервью глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Сейчас таких зон около восьми тысяч. Примерно половина из них - 4000 - уже определены субъектами, Росводресурсы утвердили 2,5 тысячи, еще 1,5 тысячи согласовываются с другими ведомствами. Окончательно их должен утвердить Росреестр.

Цель учета зон подтоплений очевидна - предотвратить угрозу жизни людей во время наводнений.

- Как только мы эту работу завершим, зоны будут поставлены на кадастровый учет, и можно будет осваивать эти территории цивилизованно, - подчеркнул советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш. - Установление зон затопления необходимо в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность людей. Чтобы люди были предупреждены о рисках при покупке жилья, данные о границах зон затопления будут внесены в Единый госреестр недвижимости. Покупая участок, люди должны осознавать риски, что их дом или постройки могут быть затоплены, и застраховать их.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Общая протяженность расчистки русла р. Тулунчик составляет 4,4 км.

• Общая протяженность расчищаемого русла р. Ия составляет 15,2 км (основное русло 12,5 км, протока 2,7 км).

• Общая протяженность расчистки русла р. Азей составляет 5,5 км.

• Общий объем расчистки составляет 1 353 744 м3.

РЕЙТИНГ «КП»

Регионы-лидеры, поставившие все зоны на учет в ЕГРН:

• Ивановская область,

• Севастополь,

• Карачаево-Черкесская Республика,

• Ставропольский край,

• Тверская область,

• Республика Татарстан,

• Ямало-Ненецкий автономный округ.

Регионы-аутсайдеры, не приступившие к работам по установлению зон затопления:

• Амурская область,

• Еврейская автономная область,

• Ярославская область,

• Кемеровская область,

• Республика Тыва,

• Республика Ингушетия.