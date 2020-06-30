Национальная спортивная лотерея в вашем смартфоне

Совсем недавно, 12 июня 2020 года в нашей стране заработала «Национальная спортивная лотерея». Это инновационный продукт, который, по замыслу организаторов, должен перевернуть рынок в нашей стране. Запуск проекта организовала компания ООО «Спортивные лотереи» - новый российский оператор, созданный на основании распоряжения Правительства РФ.

Жизнь давно уже изменилась, и сейчас кажется странным, что наши далекие предки (да и мы сами), чтобы испытать судьбу, должны были покупать билет, заполнять его, отправлять по адресу. Сейчас все стало и легче, и доступнее, и интереснее.

Вся жизнь современного человека сосредоточена в компьютере или в смартфоне. Он-лайн мы оплачиваем квартиру, покупки, путешествия. А теперь можем и принимать участие в розыгрыше денежных призов.

Национальная спортивная лотерея доступна для всех желающих на сайте sportslottery.ru. Этот ресурс мгновенно стал популярным, ведь здесь есть все необходимое. Тут можно узнать о правилах проведения лотереи и приобрести билеты. Для участия в розыгрышах достаточно пройти простую регистрацию, подтвердив номер телефона и адрес электронной почты. Стать участником лотереи может совершеннолетний гражданин.

Результаты розыгрышей публикуются в СМИ и на официальном сайте лотереи. Там же вы найдете подсказки, как быстро закачать мобильное приложение, чтобы иметь возможность играть без ограничений в любом удобном для вас месте.

Приложение даст возможность отслеживать результаты всех ставок онлайн. Новые тиражи проходят ежедневно, раз в 15 минут. При этом результаты старых тиражей сохранятся. Разработчики для определения выигрышных комбинаций внедрили интеллектуальный «Генератор случайных чисел». Это дает дополнительную гарантию того, что розыгрыши проходят абсолютно честно и открыто.

«Наша задача - поменять представление россиян о классических лотереях, предоставляя клиентам качественный цифровой сервис, - говорит, генеральный директор ООО «Спортивные лотереи» Роман Антонов. - Национальная спортивная лотерея - это уникальный для России продукт, который должен понравиться всем любителям спорта. Он набирает популярность во всем мире, в том числе благодаря доступности через мобильные устройства».

Что касается выигрышей, то они будут зачисляться на счет вашего электронного кошелька автоматически. Это касается только сумм до 15 тыс. рублей.

Если выигрыш окажется более крупным, победителю необходимо будет пройти полную идентификацию в разделе «Моя учетная запись». И это тоже вопрос безопасности и честности, которые являются приоритетными для организаторов. Высокая степень защиты персональных данных гарантирует безукоризненное соблюдение прав участников. А любая информация о победителе может быть опубликована только с согласия клиента.

Защиту клиентских аккаунтов обеспечивает партнер Национальной спортивной лотереи компания Sportradar AG, ведущий мировой эксперт в области спортивной статистики и инновационных технологических решений. Такой серьезный тандем говорит сам за себя.

На сегодняшний день только на запуск, разработку и ведение проекта инвестировано порядка 10 млрд рублей. В дальнейших планах поэтапное развитие продукта за счет расширения линейки популярных видов спорта, дополнительных сервисов для пользователей, а также запуска классических лотерейных продуктов.

Одним из главных инициаторов идеи создания спортивной лотереи стала Федерация бокса России. Компания будет помогать развитию этого вида спорта - часть вырученных средств будет направляться на благотворительность и развитие бокса.

Генеральным распространителем спортивных лотерей стала крупная российская компания - БК «Лига Ставок». Она возглавляет Национальный рейтинг букмекеров РБК, а также является обладателем престижных наград в области спорта. По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, выбор распространителя был обусловлен несколькими факторами: «Это, прежде всего, надежность, технологичность, высокий уровень доверия к компании со стороны аудитории. Именно «Лига Ставок» всегда формирует тренды и является катализатором позитивных трансформаций букмекерской отрасли России. Главная задача сейчас - совместно с поставщиками инновационных лотерейных технологий обеспечить развитие российского рынка лотерей до уровня мировых показателей».

Национальная спортивная лотерея станет безопасной для клиентов альтернативой нелегальным сайтам и различным продуктам, которые распространены на лотерейном рынке России. При этом стоит отметить, что инновационный лотерейный продукт разработан в соответствии с Федеральным законом «О лотереях».

Но, пожалуй, самое главное в организации этого проекта заключается в том, что запуск Национальной спортивной лотереи в России даст возможность многократно увеличить объем отчислений от государственных лотерей на развитие всего российского спорта. Организаторы сообщают, что ближайшую выплату целевых отчислений в размере 10% от дохода компания OOO «Спортивные лотереи» планирует сделать уже по итогам работы в июне 2020 года.