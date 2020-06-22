2020-06-22T13:33:21+03:00
Спорт

Юрий Семин не стал смотреть матч "Локомотив" - "Оренбург"

"Комсомолка" позвонила бывшему тренеру "железнодорожников", чтобы узнать, как ему игра команды под новым руководством
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
Поделиться:
Юрий Семин.Юрий Семин.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В воскресенье столичный «Локомотив» провел первый матч со своим новым тренером Марко Николичем. "Железнодорожники" победили "Оренбург" со счетом 1:0, при этом Эдер еще и не забил пенальти. А немногочисленные болельщики (сейчас пускают 10 процентов зрителей от вместимости арены) устроили перфоманс в честь бывшего тренера Юрия Семина и против руководства клуба.

Напомним, что с Семиным не продлили контракт, его фактически уволили. Об этом и спрашивали Николича на пресс-конференции, проходившей в видео формате.

- Болельщики скандировали имя Семина, кричалки в ваш адрес и в адрес руководства.

- Это нормальная ситуация, не проблема. Я тренер – для меня прежде всего важен результат. Семин – самая большая легенда «Локомотива». Болельщики показывают свою позицию, поют. Главное, чтобы не молчали. Спасибо им, что пришли и поддержали команду.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Часть болельщиков ушла на 20-й минуте. Как будете налаживать с ними отношения?

- Мне показалось, что между командой и болельщиками нет плохих отношений. Повторюсь, нет ничего странного в том, что болельщики любят Семина. Я не слышал ни одного выкрика в свой адрес. Чтобы тебя полюбили, нужно время. Нужно доказывать работой и результатом. Я знаю, как это делается. Болельщики хотя видеть тренера, который уважает их и бьется за честь клуба.

На следующее утро после матча мы позвонили Юрию Семину.

- Алло, Юрий Павлович! Это "Комсомольская правда".

- Да...

- Смотрели футбол?

- Нет.

- А ваш внук?

- Не знаю.

- Говорят, "Локомотив" полностью играл по-семински. А болельщики вас поддержали баннерами и покинули стадион.

- Не комментирую, - с ухмылкой говорит Палыч. – Спасибо.

Напомним, что Семин занялся бизнесом и запускает сейчас свою линию одежды, о чем нам рассказывал в своем прошлом интервью. Вот так, кстати, будет выглядеть футболка от Семина.

Экс-тренер "Локо" в футболке своей коллекции.

Экс-тренер "Локо" в футболке своей коллекции.

А на эмблеме изображен он сам в виде силуэта со своим коронным победным жестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Семин: Я и дальше вместе с внуком буду болеть за «Локомотив», ведь сердцу не прикажешь

В первый день лета знаменитый тренер остался без работы (подробности)

За что Юрия Семина убрали из «Локомотива»

Старейший в российской Премьер-лиге тренер лишился работы. «Локомотив» отказался продлевать контракт с 73-летним Юрием Семиным (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
КНДР поставила громкоговорители на границе с Южной Кореей
Россия больше не будет использовать РЛС Балхаш в Казахстане
Зачем в "Ну, погоди" добавили новых персонажей, рассказали в "Союзмультфильме"
В Ростуризме назвали сроки открытия популярных турнаправлений в России
Персонажи новых серий "Ну, погоди" останутся немыми
ФСБ задержала за госизмену начальника районного отдела полиции в Курской области
Каждый десятый американец думает, что во Второй Мировой войне США воевали с Россией
В России IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Мария Захарова рассказала о вывозе россиян на родину на фоне пандемии
Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова
Фигурантам дела "Сети"* вынесли приговор
Когда выйдут новые серии "Ну, погоди", рассказали в "Союзмультфильме"
Гибель блогера Насти Тропицель на Бали подтвердили в посольстве России
По всей России прошла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Научный сотрудник объяснил, зачем в США снесли памятник Рузвельту
Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне
Песков: У России нет территориальных претензий к соседям
Украина может подать в суд на Иран из-за сбитого пассажирского лайнера
Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу Серебренникова
Анастасия Ракова: врачи разных регионов помогают друг другу бороться с COVID-19
В ВОЗ сообщили о рекордном суточном числе заражений в мире
Анастасия Ракова: нагрузка на медиков начала спадать
В России за последние сутки 95 человек умерли от коронавируса
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам