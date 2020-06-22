Юрий Семин не стал смотреть матч "Локомотив" - "Оренбург"

В воскресенье столичный «Локомотив» провел первый матч со своим новым тренером Марко Николичем. "Железнодорожники" победили "Оренбург" со счетом 1:0, при этом Эдер еще и не забил пенальти. А немногочисленные болельщики (сейчас пускают 10 процентов зрителей от вместимости арены) устроили перфоманс в честь бывшего тренера Юрия Семина и против руководства клуба.

Напомним, что с Семиным не продлили контракт, его фактически уволили. Об этом и спрашивали Николича на пресс-конференции, проходившей в видео формате.

- Болельщики скандировали имя Семина, кричалки в ваш адрес и в адрес руководства.

- Это нормальная ситуация, не проблема. Я тренер – для меня прежде всего важен результат. Семин – самая большая легенда «Локомотива». Болельщики показывают свою позицию, поют. Главное, чтобы не молчали. Спасибо им, что пришли и поддержали команду.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Часть болельщиков ушла на 20-й минуте. Как будете налаживать с ними отношения?

- Мне показалось, что между командой и болельщиками нет плохих отношений. Повторюсь, нет ничего странного в том, что болельщики любят Семина. Я не слышал ни одного выкрика в свой адрес. Чтобы тебя полюбили, нужно время. Нужно доказывать работой и результатом. Я знаю, как это делается. Болельщики хотя видеть тренера, который уважает их и бьется за честь клуба.

На следующее утро после матча мы позвонили Юрию Семину.

- Алло, Юрий Павлович! Это "Комсомольская правда".

- Да...

- Смотрели футбол?

- Нет.

- А ваш внук?

- Не знаю.

- Говорят, "Локомотив" полностью играл по-семински. А болельщики вас поддержали баннерами и покинули стадион.

- Не комментирую, - с ухмылкой говорит Палыч. – Спасибо.

Напомним, что Семин занялся бизнесом и запускает сейчас свою линию одежды, о чем нам рассказывал в своем прошлом интервью. Вот так, кстати, будет выглядеть футболка от Семина.

Экс-тренер "Локо" в футболке своей коллекции.

А на эмблеме изображен он сам в виде силуэта со своим коронным победным жестом.

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