2020-06-22T13:18:34+03:00
Политика

Мишустин поручил как можно быстрее «оцифровать» чиновников

Правительство упрощает предоставление госуслуг
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Вся система госуправления в стране должна перейти в «цифру». Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССВся система госуправления в стране должна перейти в «цифру». Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Изменить размер текста:

Вся система госуправления в стране должна перейти в «цифру». Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Долгие переписки (между ведомствами, - Ред.), неэффективная обработка информации должны уйти в прошлое, - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что введение информационных технологий упростит работу ведомств и ускорит взаимодействие между ними. Во всех министерствах уже назначены IT кураторы.

- Чем скорее мы проведем цифровую трансформацию, тем скорее люди увидят положительный эффект при взаимодействии с государственными органами, - заявил Мишустин и поручил кабмину «поднажать» в этом направлении.

Мишустин также рассказал, что правительство упрощает предоставление ряда госуслуг. Премьер подписал постановление, по которому в 2020 году порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг меняется.

- Хотя ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, необходимо продолжать делать все, чтобы обезопасить людей, - заметил Мишустин.

В частности, в постановлении говорится, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, куда граждане обращаются чаще всего, смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.

Мишустин также рассказал о поддержке предприятий в период пандемии. На субсидии компаниям малого и среднего бизнеса из числа наиболее постаравшихся отраслей, при этом сохранившим в штате 90 процентов сотрудников, правительство уже выделило более 81 миллиарда рублей.

- Сегодня выделим еще свыше 23 миллиардов рублей. Распоряжение правительства подписано, - сообщил Мишустин.

При этом правительство продлило срок подачи заявлений на получение субсидии. Напомним, субсидия выплачивается в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника для компенсации затрат на сохранение занятости в апреле и мае. Теперь заявление о получении субсидии за апрель и май можно подать до 1 июля. Изначально по решению правительства заявления на субсидию за апрель предприниматели могли подать с 1 мая по 1 июня, а за май - до 1 июля. Продление объясняется тем, что правительство неоднократно расширяло перечень пострадавших отраслей.

Мишустин также сообщил, что в число наиболее пострадавших отраслей теперь включен пассажирский железнодорожный и водный транспорт. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте во время пандемии упал на 70 процентов. Как отметил премьер, ситуация критическая и нужно не допустить развала в железнодорожной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Школьник: Приоритет внутреннего права над международным и социальные гарантии - для будущего наших детей
Гендиректор Музея Победы на Поклонной горе, заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Российской Федерации - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
КНДР поставила громкоговорители на границе с Южной Кореей
Россия больше не будет использовать РЛС Балхаш в Казахстане
Зачем в "Ну, погоди" добавили новых персонажей, рассказали в "Союзмультфильме"
В Ростуризме назвали сроки открытия популярных турнаправлений в России
Персонажи новых серий "Ну, погоди" останутся немыми
ФСБ задержала за госизмену начальника районного отдела полиции в Курской области
Каждый десятый американец думает, что во Второй Мировой войне США воевали с Россией
В России IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
Мария Захарова рассказала о вывозе россиян на родину на фоне пандемии
Прокурор попросил 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова
Фигурантам дела "Сети"* вынесли приговор
Когда выйдут новые серии "Ну, погоди", рассказали в "Союзмультфильме"
Гибель блогера Насти Тропицель на Бали подтвердили в посольстве России
По всей России прошла минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Научный сотрудник объяснил, зачем в США снесли памятник Рузвельту
Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне
Песков: У России нет территориальных претензий к соседям
Украина может подать в суд на Иран из-за сбитого пассажирского лайнера
Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу Серебренникова
Анастасия Ракова: врачи разных регионов помогают друг другу бороться с COVID-19
В ВОЗ сообщили о рекордном суточном числе заражений в мире
Анастасия Ракова: нагрузка на медиков начала спадать
В России за последние сутки 95 человек умерли от коронавируса
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам