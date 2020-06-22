Африканский футболист "Ливерпуля" забыл встать на колено перед игрой и сразу побежал в атаку

В чемпионате Англии по футболу нынешнего сезона после возобновления турнира в Премьер-Лиге стали проводить раз за разом немало активностей и активностей и акций в память о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде. И вот перед началом матча 30 тура между "Эвертоном" и "Ливерпулем" произошел курьезный эпизод.

Однако "матрица засбоила" - перед стартовым свистком все игроки должны были привстать на одно колено в знак солидарности с погибшим Флойдом. Однако же сенегальский легионер "Ливерпуля" сразу же после стартового свистка побежал в атаку, слегка забыв об этом начинании. Кадр попал на видео в соцсетях.

Матч, отметим, завершился в итоге вничью 0:0. А герой эпизода на первой минуте матча провел все 90 минут на поле и не отличился ничем в этом поединке.

"Ливерпуль" после 30 матчей с 83 баллами - первый в турнирной таблице чемпионата Англии. И на полном ходу идет к завоеванию титула лучших в АПЛ.

Отметим, что "КП" ранее рассказывала о новом повороте в истории с гибелью Джорджа Флойда. Полицейский, от рук которого скончался афроамериканец, был его старым хорошим знаокмым.