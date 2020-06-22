Ксения Собчак развеяла слухи о разрыве отношений с Первым каналом

Разговорное вечернее шоу «Док-ток» выходит на Первом канале с 4 февраля. С самого начала в проекте было заявлено двое ведущих — Александр Гордон, который уже ведет на Первом программу «Мужское и женское», и Ксения Собчак, к тому моменту давненько не появлявшаяся в федеральном эфире в качестве ведущей. Неоднозначная концепция ток-шоу — изначально в ней показывали актерские инсценировки резонансных событий, которые затем обсуждали эксперты в студии, — зрителей не впечатлила, рейтинги программы были далеки от рекордных.

Проект выглядел нелепым и сырым — в эфир дали даже пробные выпуски шоу, где обсуждали уже подзабытые общественностью темы на фоне экранов с рабочим названием программы («Красное и черное»). Самые неудачные выпуски вела как раз Ксения. Тогда продюсеры спешно сделали акцент на Александре Гордоне, обожаемом публикой, завязали с инсценировками, переключились на актуальную тематику и дело пошло — получилось добротное разговорное шоу, пусть и не с рекордными рейтингами. А Ксения как-то незаметно пропала из эфира, что дало повод позлорадствовать ее недругам. Мол, села в лужу на глазах у всего честного народа, а шуму-то, шуму сколько было.

Сама Собчак никак не комментировала свой уход из шоу и сосредоточилась на развитии своего youtube-проекта. Там у нее случались серьезные удачи — как, например, интервью с Ларсом фон Триером, но держать темп в условиях высокой конкуренции очень нелегко. Ведь кроме нее, отличные интервью в Сети делают как минимум Юрий Дудь и Ирина Шихман. К тому же Ксении явно хочется работать в публицистическом поле — говорить о политике, важных общественных проблемах, а такого опыта у нее маловато. Между тем успех в Youtube бывшего энтэвэшника Алексея Пивоварова с проектом «Редакция» явно не дает ей покоя: с недавних пор Ксения помимо интервью стала выпускать «Осторожно, новости» - эдакий итоговый информационно-аналитический обзор недели, если прибегать к телевизионным параллелям.

Но оказалось, что и с Первым каналом она окончательно не порвала. 18 июня Собчак как ни в чем ни бывало появилась в эфире «Док-тока». Программа была посвящена Биллу Гейтсу, которого часто теперь упоминают в связи с пандемией — есть полусумасшедшие теории, что американский миллиардер и филантроп то ли причастен к распространению коронавируса, то ли вообще его сам и придумал.

Светская телеграм-тусовка изумилась: Ксения все-таки на Первом? «Вы хоть информацию проверяйте, - не стала на этот раз отмалчиваться Собчак. - Я выходила в «Док-токе» периодически все это время — [и вела выпуски] на темы, на которые считаю возможным высказывать свое мнение. Про Билла Гейтса и теории заговора — с удовольствием».

Выходит, Ксения на Первом на привилегированном положении — ведет шоу, только если тематика выпуска совпадает с ее общественно-политическими взглядами. Просто происходит настолько редко, что единственным ведущим «Док-ток» кажется Александр Гордон.

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