Участвуй в судьбе страны в один клик

У 80 процентов москвичей есть смартфон, позволяющий в режиме онлайн получать все городские услуги. И, пожалуй, нет в столице такой сферы, где бы активнейшим образом не применялись цифровые технологии.

Впрочем, еще недавно одно исключение было – выборы. Но теперь 21 век пришел и в область политики.

Эксперименты по проведению электронных выборов в Москве начались в прошлом году, но носили сначала локальный характер. Онлайн-голосование состоялось сначала в трех избирательных округах во время выборов в Мосгордуму в сентябре 2019, позднее – в Троицке, где жители определяли место строительства станции метро. А вот теперь любой москвич мог подать заявление и принять участие в голосовании по изменениям к Конституции, не выходя из дома. В огромном мегаполисе, да еще в условиях не до конца остановленной эпидемии, услуга оказалась очень востребованной – желающих нашлось около миллиона человек. Как это было организовано?

Избиратель авторизуется в своем личном кабинете на городском сайте mos.ru или портале госуслуг, после чего может открыть форму для голосования на сайте 2020og.ru. Но только в том случае, если заранее прошел регистрацию, а также получил ее подтверждение после тщательной проверки системой всех указанных им данных (включая СНИЛС). Иными словами, кто угодно зайти на 2020og.ru и проголосовать не может.

Перед голосованием предстоит получить проверочный код, который придёт на телефон. Эта система защиты знакома каждому, кто пользуется банковской картой. То есть, проголосовать за другого человека невозможно – ведь нет доступа у его телефону.

Избиратель голосует. В момент отправки с его смартфона, планшета или компьютера голос шифруется: теперь никто не может узнать, «за» или «против».

«Да» и «нет» сотен тысяч избирателей собираются в один массив. Он по-прежнему зашифрован. А ключ от шифра еще до начала голосования был разделен на пять частей. Одна из них хранится у ЦИК, еще одна – у городских властей, остальные – у различных общественных организаций.

Пять частей ключа соединятся вместе только после завершения голосования. Тогда массив расшифруют, и мы узнаем результаты. Но только найти голос конкретного гражданина в этом массиве уже невозможно. Тайна голосования обеспечена.

Вот такая система –простая для пользователя, но надежная. Система не может «перегрузиться» и «упасть»: она способна может выдержать одновременных наплыв сотен тысяч человек. Она защищена от возможных атак хакеров. И в то же время – прозрачна для наблюдения. За ходом голосования будут следить десятки тысяч наблюдателей и волонтеров. Для этого разработчики создали технологию сквозного наблюдения. Статистика голосования будет выводиться на неограниченное число экранов, так что попытка «вбросов» сразу будут заметны для всех.

Интернет-голосование начнется в 8.00 25 июня и продлится до 16.00 30 июня. Если вы зарегистрировались на онлайн-выборы, а потом по каким-то причинам не успели принять в них участие, можно прийти 1 июля на избирательный участок.