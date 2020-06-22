2020-06-22T17:36:42+03:00
В мире

В США расследуют таинственную череду смертей чернокожих

Полиция нашла тела шестерых человек
Арина СУВОРОВА
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Поначалу власти склонялись к версии, что это не более чем самоубийстваПоначалу власти склонялись к версии, что это не более чем самоубийстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вслед за протестами по США прокатилась череда загадочных смертей темнокожих и латиноамериканцев. После гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания правоохранителями, с 27 мая полиция обнаружила в парках трупы шести человек - одной женщины, четверых мужчин и подростка. Их тела нашли в разных городах США - Портленде, Южной Калифорнии, Хьюстоне и Нью-Йорке, пишет The Daily Mail.

Поначалу власти склонялись к версии, что это не более чем самоубийства. Люди просто не вынесли того эмоционального напряжения, которое воцарилось в обществе в связи с антирасистскими манифестациями.

Эту версию подтверждали судмедэксперты. Экспертиза показала, что эти шестеро добровольно расстались с жизнью. Все они вели маргинальный образ жизни, а двое так и вовсе были бездомными. На месте их гибели не было найдено чужих отпечатков пальцев, а на их телах - следов борьбы.

Так, тело последней жертвы, 17-летнего подростка, прохожие заметили возле здания начальной школы утром в прошлую среду. Казалось, что кто-то жестоко расправился с мальчиком. Но, судя по записям с видеокамер и показаниям свидетелей, парень покончил с собой сам. В полиции подтвердили, что это правда, так как подросток и до этого неоднократно пытался свести счеты с жизнью.

Сомнения у следователей возникли после пересмотра инцидента с первой жертвой - 31-летней бездомной чернокожей женщиной, которая к тому же оказалась трансгендером. Хоть судмедэксперты и говорили, что афроамериканка покончила с собой, семья погибшей была уверена: кто-то убил ее из-за гендерной идентичности.

Тогда появилась новая версия: на фоне протестов кто-то решил свести счеты с цветным населением и устроил суд Линча над афроамериканцами. Подобным образом с чернокожим населением расправлялись в годы Гражданской войны в США. На это следствие натолкнул новый инцидент, произошедший в Нью-Йорке. Там в нескольких парках

прохожие обнаружили десяток петель, свисающих с ветвей деревьев. Местные жители обратились в полицию, но правоохранители посчитали, что это безобидные веревки и отказались возбуждать дело.

- Я прожил в Бронксе всю жизнь и никогда такого не видел. Это похоже на какое-то послание, - рассказал журналистам 26-летний местный житель, первый заметивший петли.

Схожую петлю увидели в городе Дир Айл (штате Мэн). Веревка свисала с электрических проводов, а рядом была табличка White Lives Matter (Белые жизни имеют значение), а вот плакаты с аналогичной надписью Black Lives Matter были перечеркнуты. Связаны ли эти случаи с загадочными смертями, предстоит установить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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