Счетная палата проверила Минкавказ: деньги освоены, результатов нет

Сразу оговоримся, что никакого Министерства по делам Северного Кавказа сейчас нет. Прошлый год стал последним для ведомства, оно было расформировано. Тем не менее аудиторы Счетной палаты покопались в документах министерства и выяснили, каков был результат его работы. Злоупотреблений или воровства не вскрылось, но толку от добропорядочной работы оказалось чуть.

Минкавказ должен был приносить в бюджет деньги. Ведь под его началом курорты Северного Кавказа и «Корпорация развития Северного Кавказа»: то есть планировались прибыли от туризма и развития бизнеса в регионе. В реальности выполнить удалось лишь десятую долю этих планов. Ведомство должно было перечислить в казну 204 млн рублей, а получилось только 24 млн. Для сравнения, по итогам 2018-го бюджет получил от Минкавказа в 25,4 раз больше денег!

- Такие показатели могут свидетельствовать о недостаточности мер, принимаемых Минкавказом для обеспечения поступления доходов в бюджет, - дипломатично выразилась аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А может, чиновники прознали, что их министерство планируют ликвидировать, и махнули на все рукой?

Что может быть проще, чем министерству перевести энную сумму подведомственной организации – «Корпорации развития Северного Кавказа» КРСК. Наверно, ничего. Вот и красуются нарядные 100% исполнения ведомством обязательств в соответствующей графе отчетов.

Проблемы начинаются, когда с этими деньгами надо что-то толковое сделать. Как показал аудит, за все время своего существования КРСК вложилась всего в 10 проектов.

- В 2017 и 2018 году по всем целевым показателям результативности бюджетных инвестиций фактическое исполнение составило ноль, - констатирует Светлана Орлова. – Лед тронулся только в прошлом году, когда заработали 3 профинансированных проекта, было создано 438 рабочих мест. Таким образом, 100-процентное исполнение Минкавказом своих обязательств не обеспечило достижение целей, ради которых инвестиции и осуществлялись. А деятельности КРСК как института развития можно признать неэффективной.

Но, пожалуй, главное направление работы министерства – это Госпрограмма по развитию Северного Кавказа. Тут аудит показал интересные тенденции. Например, в Чечне расходы ведомства составили 100% от планировавшихся, а результат нулевой. Так и написано в отчетах – 0%. В Ингушетии такая же картина, но там для нулевого результата потребовалось «всего» 98,8% расходов. По всем северокавказским регионах в целом деньги также расходуются быстро – 97,4%. Но достигнуто меньше половины показателей, которые предусматривает госпрограмма.

- Невыполнение показателей обусловлено отставанием от графиков инвестпроектов, как в части привлечения инвестиционных ресурсов, так и в части строительства, реконструкции или приобретения оборудования для объектов, - считает Орлова.

Остается верить, что государственные деньги не растают, как снег в предгорьях Кавказа весной, а принесут результат. Хоть и с опозданием.