Блоггер «пашет» тяжелее, чем на заводе

Евгений - популярный блоггер, почти 200 тыс. подписчиков в инстаграм. Музыкант, создатель бренда уличной одежды для экстремалов, которые любят выглядеть красиво, коммерческий фотограф, основатель галереи, автор бестселлера «Слава блогу». А еще просто веселый парень и счастливый муж. Поэтому наш разговор я начинаю с зависти.

- Женя, я тоже хочу быть таким крутым, как ты в инстаграм!

- Все, что ты видишь в сети – дели на десять. Например, я не люблю фотографироваться, но это часть моей работы. Ради одного удачного кадра приходится сделать сотню, мучаться со штативом или дергать жену Яну. Зато, как все естественно потом выглядит в инстаграм! (Смеется)

- То есть все это обман?

- Нет, конечно! Но пойми, как блогер я достиг известности случайно. Но за этим стояли годы упорного труда, которые я потратил на свою музыку, одежду и фотографию.

- Неужели блогер - это серьезная работа?

За такой позитивной подачей себя в инсте стоит большая работа. Фотки, которые читатели воспринимают, как расслабленные картинки с отдыха, на самом деле делаются в командировках, когда ты весь в мыле с утра до поздней ночи. Мы работаем с женой в дуэте, она стилист. Иногда она плачет в отеле, между встречами, потому что нет сил. Меня злит, когда люди пишут, что блогеры ничего не делают. Мы работаем больше, чем те, кто ходят на завод или отсиживаются в офисе с 10 до 18, бегая каждые 10 минут чай пить. Наша работа начинается рано утром и заканчивается ночью. В таком ритме легко себя потерять и перегореть. Однажды мы три года работали без отпуска.

- И как выжить с такой нагрузкой?

- Давай признаюсь. В начале года мы начали ходить к психологу. Потому, что пережили кризис, не понимали, на что тратим жизнь. Инстаграм показывает только верхушечку айсберга.

- Пережили самый тяжелый период в жизни?

- Какое там! Настоящее дно было 14 лет тому назад, когда мы только познакомились с Яной. Мы работали вместе, но уже решили заняться коммерческой фотосъемкой. Уволились. Сначала все было супер, работало сарафанное радио. Но на друзьях друзей долго не выедешь. Клиенты закончились. У нас нет зарплаты, но есть расходы и долги. Я тогда даже к гадалке пошел. Естественно, она наплела про сглаз и порчу. Сидели неделями без работы, занимали по 300-400 рублей, чтобы еды купить. Но откуда клиентам про нас узнать, если мы даже нормально рекламой не занимались?

- Но потом дела пошли в гору, и жизнь Евгения в шоколаде?

- Издеваешься? Конечно, мы занялись рекламой, чем больше работаешь, тем больше получается. Стали популярным дуэтом: я – фотограф, Яна – стилист. Год 2013-2014 индустрия моды на подъеме, все хотят портфолио или фотосессию бренда. И тут «выстреливает» инстаграм! Он меняет правила рынка. Все, кто хотел профессиональную съемку, понимают, что могут через айфон добиться популярности в соцсетях.

- Так и займитесь инстаграмом.

- Проблема в другом. Начал думать, что я хреновый фотограф и никому не нужен. Если ты не успеваешь измениться с новыми условиями, то это больно бьет по самооценке. Знаешь, я только в последние пару лет понял, что способен не боятся, и пробовать новое – дизайн, одежда. Сейчас этот чертов карантин. До него все жили с верой, что завтра будет лучше. А тут, раз, и все остановилось. Но мы, наоборот, начали больше работать, не выпадать из графика. Даже по домашним делам нашли новые возможности – оказалось, что без всяких кафе и готовя самому сокращаешь бюджет в пять раз! Год назад я даже не мог представить, что выпущу книгу и мы будем ее обсуждать.

- Хорошо, у меня в руках «Красная книга» Евгения Фиста. Зачем мне ее читать?

- Это - библия хорошего настроения. Положи ее на прикроватную тумбочку и открывай с любой страницы. Я, например, ограничиваю себя утром в чтении новостей. Ничего хорошего там не сообщат. А мою книгу читаешь с любой страницы, и заряд всегда будет положительный. Я не пытаюсь ничему научить, убедить или поделиться супер-опытом. Я просто дарю хорошее настроение и пытаюсь, на своем примере, оказаться полезным. Я веду здоровый образ жизни, уже 14 лет не употребляю алкоголь ни в каком виде, не сотрудничаю с брендами, которые рекламируют вредную еду или ведут себя неэтично. Но главное показываю, что можно преодолеть собственные страхи.

- Почему тебя интересно читать?

- Я откровенно пишу о том, что у каждого в голове. Подмечаю позитивно и с юмором. Мои читатели находят в постах самих себя. Обычно в инстаграм все хотят кем-то казаться: бизнесменами, коучами… Я же стараюсь оставаться собой.

- Даже с косяками?

- Самоирония наше все! Я честно пишу, что иногда хочу залезть ночью в холодильник и сожрать ведерко мороженного перед теликом. И каждый узнает себя.

- Ты много общаешься со своими подписчиками. Что редко встретишь в аккаунтах знаменитостей. Неужели тебе не наплевать на своих читателей?

- Я понимаю тех, кому, как ты говоришь, «плевать». Если у тебя миллионы подписчиков, физически нет возможности перечитать все комментарии и ответить. Для меня инстаграм – это хобби, кайф. Для меня подписчики мои друзья, мой круг по интересам.

- В предисловии «Красной книги» ты пишешь, что счастливым тебя сделала семья. Поделись секретом счастья в отношениях.

- Надо все обсуждать. Часто люди многое скрывают, носят в себе, копят негатив, который потом обязательно прорвется. Так случается и дома, и на работе. Не бойтесь сразу признаться, что вам что-то не нравится. Важно решать проблемы на ранней стадии, а не терпеть месяцы и годы. Только в общении вы придете к компромиссу.

- Твоя жена Яна соответствует твоему идеалу женщины?

- Да. Некоторые женщины думают, что если они хорошо готовят и сидят с детьми, то на этом их функция выполнена. Они идеальные жены. Для меня важно, чтобы человек, с которым я рядом, имел свои цели и мечты. Меня не волнует, какая моя жена домохозяйка. В конце концов, ты можешь найти того, кто уберет квартиру или приготовит еду за деньги. Мне важно, чтобы на протяжении жизни моя жена оставалась личностью. Потому что и самому надо быть совсем примитивным мужчиной, чтобы довольствоваться только супом и чистой квартирой. Нужно вместе развиваться.

- А каким должен быть мужчина?

- Да таким же – иметь цели и стремиться к ним. А еще рукастым. Умеющим позаботиться о себе. Мы сейчас уезжаем в деревню, я к этому готовился последние три месяца. Буду там много работать по участку. Все садовые скамейки сам сделал. Столы. Баню достраиваю. Купил себе сварочный аппарат. Я люблю физическую работу, дрова колоть. Мне не нравится, что многие современные мужчины не могут гвоздь в стену вбить. Ты не обязан каждый день столярничать, но уметь делать простые вещи обязан.

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