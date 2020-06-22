2020-06-22T14:34:17+03:00
В мире

Они глумились над Родиной: почему киевские ЛГБТ-активисты издеваются над памятниками

Спецкор KP.RU Александр Коц - о причинах резонансного события. На главном монументе украинской столицы вывесили радужный флаг
Александр КОЦспециальный корреспондент
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Активисты ЛГБТ-сообщества напомнили о себе в Киеве, подвесив свой флаг к монументу «Родина-мать».Активисты ЛГБТ-сообщества напомнили о себе в Киеве, подвесив свой флаг к монументу «Родина-мать».
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Всякий раз, когда кажется, что ниже падать уже некуда, Украина умудряется пробить очередное дно. Да так, что хоть стой, хоть падай. Мало в незалежной втаптывают в пыль память своих предков, зубами вырвавших победу у фашистской Германии, дав возможность свободно жить будущим поколениям. И уж они-то эту свободу пьют не закусывая. И не приходя в сознание.

Накануне 22 июня представители нетрадиционной сексуальной ориентации в Киеве водрузили на монумент «Родина-мать»… радужный флаг. Свое разноцветное знамя они подняли с помощью дрона, и со стороны казалось, что оно развевается на мече монумента. «Мать поймет, мать поддержит», - назывался этот перфоманс.

Тот случай, когда полностью отсутствуют чувство меры и такта. И на ровном месте своей неуместной акцией украинское ЛГБТ-сообщество нажило себе еще больше недоброжелателей. Толерантности украинскому обществу эта глупая выходка явно не добавила. Ведь радикальнее всех против активности гомосексуалистов на Украине выступают националисты. И было бы логичнее (да и уместнее, с какой стороны не посмотри) разместить флаг на памятнике Бандере. Но это ведь опасно для жизни. А издеваться над «памятниками совку» - безопасно. Вполне себе педерастическая ужимка.

Удивляться тут нечему. Когда страна сама годами размалывает историческую память своего народа, попирая ее почти религиозные символы, они становятся объектом для таких вот потех.

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ЛГБТ-флаг украсил меч Родины-матери в Киеве
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ИСТОЧНИК KP.RU

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