А потом Тарантино снимет про это кино: Каждый десятый американец считает, что США воевали с СССР

С одной стороны - неожиданные, а с другой - вполне закономерные результаты принес проведенный в США опрос. Многие американцы не знают ни с кем воевали Соединенные Штаты во время Второй мировой, ни что они празднуют 8 мая.

69 % опрошенных - двое из трех! - или не знали, что случилось 8 мая, или неверно ответили. Но еще большим позором стали ответы на вопрос о противнике США. 11 % назвали Россию, еще 5 % - Китай, а 8 % сказали, что не знают. То есть четверть американцев в принципе не в курсе, что творилось на планете 75 лет назад.

Самое главное, что ничьей злой воли тут нет. Никто не вырывает из учебников истории в США страницы про Вторую мировую и не вписывает туда строки про битву с русскими под Смоленском. Просто а) они там написаны мелким шрифтом на пол-абзаца б) никто этого не учит.

Не болит это американцам, которые в принципе не очень разбираются, где там на земном шаре Австрия, а где Австралия. Даже президент США не знает, принадлежит ли России Финляндия или нет? Они отлично живут на своем «почти острове» и без мировой истории.

Это отлично устраивает не только белого Джона из Айдахо или черного Джека из Чикаго, у которых другие заботы, но и тех, кто ими руководит из Нью-Йорка или Вашингтона. Джима и Джека легко убедить, что в России кровавый режим, а в Китае жесточайшая тирания. Их можно сподвигнуть на что угодно и провести какие угодно санкции или законы в отношении любой другой страны. И всем норм.

Через десять лет все эти проценты еще вырастут, а потомки тех, кто встречал Красную армию на Эльбе, будут уверены, что там была настоящая мясорубка, которая только и остановила нападение Советов на США. Тарантино снимет об этом кино, вроде того, где Гитлера убивают американцы, но уже про Сталина.