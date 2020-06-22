Автор эльфа Раисы и поправок к борщу: «Я много лет играл в КВН и считаю, что и в политике есть место юмору»

Ролики настолько выбиваются из общей канвы агитационного видео, что с легкостью набрали уже несколько миллионов просмотров. На днях вышел третий, не менее яркий.

Сюжет такой: на день рождение молодому человеку дарят телефон. Радостный новорожденный сразу начинает обновлять приложения. И среди прочих вдруг надпись на экране: «Конституция. Последнее обновление 27 лет назад. Обновить?» Буквально за несколько дней ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

Мы смогли найти сотрудника агентства Big Agency Никиту Трунова – вдохновителя и автора этих роликов.

- После того, как вы буквально ворвались с этими роликами в блогосферу, у всех один вопрос: кто вы, мистер Х?

- Я много лет играл в КВН, был чемпионом Высшей лиги 2018 года. Все ребята, которые работают в агентстве тоже так или иначе связаны с КВН. У нас несколько групп, кто-то приходит, кто-то уходит. А так основной костяк – это я и еще двое человек. Основное наше занятие - создание рекламных роликов, фильмов и видео-презентаций для компаний. Но раньше я принимал участие в создании политических роликов, это было на выборах Президента России.

- А вы сами верите в то, что снимаете? Или это просто проект?

- Я сам обязательно пойду голосовать. И всех призываю. Это моя позиция. И ролики – это не просто витрина, вот посмотрите, как мы умеем. Это отражение моей позиции. Я считаю, что это важно для страны.

- Так ролики придумали вы сами или у вас был заказчик?

- У нас нет заказчика. Это было наше желание, наш креатив и наши деньги. Сейчас куда не залезешь, в любой соц сети разговоры о поправках. И мы решили, что раз тема актуальна, она всех триггериит, то надо этим воспользоваться и сделать ролики, чтобы они стали популярными и обсуждались бы в сети.

- Ролики станут популярными, а вы станете известными?

- Да, я не скрываю, это для нас как промо ролики того, что мы можем. Мы хотели сделать яркие ролики, чтобы хайпануть на этой теме, чтобы потенциальные заказчики заметили наш креатив и уровень производства. И чтобы в будущем у нас могли бы заказывать ролики не обязательно про политику. Мы хотим официально участвовать в тендерах и выйти на госконтракты. Сейчас мы видим, что вирусные форматы на этом поле неплохо заходят, но пиарщики и политтехнологи делают ставку на классику. А на наш взгляд тут поле гораздо шире.

- Как вы считаете, нашей политической агитации не достаточно юмора?

- Есть много роликов, которые сделаны очень серьезно. И вокруг них начинаются разговоры, а сами эти ролики невольно превращаются в юмористический контент. На них делают пародии, и они вполне смешные. Когда контент серьезный, его берут, так или иначе переворачивают и превращают в юмористический. Серьезные ролики уводятся в сторону юмора, в сторону стеба. И они теряют свой вес и свою серьезность.

А наши ролики сразу сделаны с юмором. И я думаю, что именно поэтому на них не делают пародии, потому что сами ролики изначально смешные. Недаром один из них набрал уже миллион просмотров. Да, мы привлекали механизмы, чтоб вбросить его первый раз, чтобы его разогнать. Но потом уже включились вирусные механизмы и все пошло само.

- Еще будут новые ролики на тему поправок?

- Да, еще будет два ролика. Всего мы сняли пять. И очень надеемся, что наша работа заставит сомневающихся сделать выбор и пойти проголосовать.