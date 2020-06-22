2020-06-22T16:20:49+03:00
Звезды

Муж объявил о разрыве с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков нашел в себе силы раскрыть правду о разводе с певицей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал информацию о том, что он разводится с Полиной ГагаринойДмитрий Исхаков впервые прокомментировал информацию о том, что он разводится с Полиной ГагаринойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полина Гагарина после сообщений о разрыве с мужем Дмитрием Исхаковым стала редко появляться в соцсетях. Певица полностью погружена заботами о детях. Артистка информацию о разводе ни разу не комментировала. До недавнего времени ничего не говорил о ситуации в семье и ее супруг. Однако некоторое время назад фотограф прервал молчание.

Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал информацию о том, что он разводится с Полиной Гагариной. "Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", - написал он в блоге.

Информация о том, что супруги расстались, появилась в конце мая. В близком окружении 33-летней артистки и 42-летнего фотографа сообщили, что пара не живет вместе уже несколько месяцев.

На фоне сообщений о разводе ходят слухи, что артистка якобы уволила Дмитрия с поста директора своей компании. Кроме этого, ушлым репортерам стало известно, что мужчине ничего не достанется при разделе совместно нажитого имущества. Перед свадьбой жених и невеста подписали брачный контракт, согласно которому артистка ничего не отдаст мужу, который зарабатывал в 100 раз меньше.

В окружении Гагариной не скрывают, что инициатива разрыва с мужем исходила от певицы. Большинство знакомых пары считают, что клин в отношения Полины и Димы вбили изначально не равные финансовые и карьерные возможности.

Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за фотографа глянцевых изданий в 2014 году. Спустя три года у них родилась дочка Мия. Дмитрий Исхаков подружился с сыном певицы от первого брака. Он воспитывал Андрея Кислова как родного и очень гордился успехами мальчика в учебе.

КСТАТИ

Знакомые певицы: Полина Гагарина ушла от мужа из-за денег

Друзья назвали причину развода Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова: супруг мало зарабатывал и был домашним тираном (подробности)

В ТЕМУ

«Проклятие красного кресла»: Все наставницы шоу «Голос» развелись с мужьями

Пелагея, Полина Гагарина и Ани Лорак остались в одиночестве (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вторая волна коронавируса началась в Южной Корее
Татьяна Голикова назвала основную национальную цель
«Сломался самолет»: президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москву
Знаменитый уличный кот Боб умер, попав под машину
Почему разблокировали Telegram, объяснило Минкомсвязи
Наводнение в Турции: погибли пять человек
Как безопасно посещать кафе после пандемии, рассказал врач
Голикова рассказала, как долго придется носить маски и пользоваться антисептиками
Британские визовые центры в России возобновили работу
В Краснодаре прошла акция "Свеча памяти"
КНДР поставила громкоговорители на границе с Южной Кореей
Россия больше не будет использовать РЛС Балхаш в Казахстане
Зачем в "Ну, погоди" добавили новых персонажей, рассказали в "Союзмультфильме"
В Ростуризме назвали сроки открытия популярных турнаправлений в России
Персонажи новых серий "Ну, погоди" останутся немыми