Велопрогулки на выживание: почему мы даже на тротуаре рискуем оказаться под колёсами и как с этим бороться

Если вы живете в огромном городе, то вас обязательно кто-нибудь ненавидит. Такая уж специфика мегаполиса.

Скажем, купили вы мотоцикл. И тут же стали ненавистны водителям авто. А если у вас еще мотор припадочный (тот, который ревёт на весь округ), то и пешеходам тоже.

Мамы, папы с маленькими детьми ненавидят собачников. А те - в свою очередь - презирают догхантеров, отстреливающих бездомных псов. Догхантеры не переваривают зоозащитников. Зоозащитники депутатов. Депутаты активистов и блогеров.

И так далее по цепочке.

Кадашёвская набережная. Водитель авто терпеливо плетется сзади - и даже не сигналит.Фото: Павел КЛОКОВ

Прохожие недолюбливают велосипедистов. Те косо смотрят на скейтеров. Эти на самокатчиков. Самокатчики на вейперов (люди, которые курят электронные сигареты, - прим. авт). Вейперы на бомжей. Бомжи на полицейских…

При этом один и тот же человек может пребывать сразу в нескольких группах. И бесить вообще всех.

Сейчас - после снятия карантина и открытия парков - снова заговорили о велосипедистах, которые в очередной раз как с цепи сорвались. И ладно бы носились по обочине или в автомобильном потоке. А то ведь гоняют по тротуарам, набирая скорость до 40-50 км/ч. У многих современных моделей есть электропривод. А если еще ехать под горку - то все, это уже не велосипед, а практически мотоцикл. С толстенными колесами и мощной рамой. И едет он почти бесшумно.

На Якиманской набережной после реконструкции стало свободнее.Фото: Павел КЛОКОВ

«ПОЧЕМУ Я, ПЕШЕХОД, ДОЛЖНА ИДТИ И БОЯТЬСЯ?»

Особенно острой эта проблема стала выглядеть после очередного случая в парке Митино, где четыре дня назад женщина сбила на велосипеде семилетнего мальчика. Тот катился по велодорожке на самокате и, то и дело останавливаясь, поджидал маму. На выходе из парка его внезапно накрыл двухколесный железный конь. Женщина, которая им управляла, своей вины не признала. И даже не дождавшись скорой, уехала с места происшествия. Ребенка отвезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Увы, но подобные столкновения - далеко не редкость. И не только в городских парках, но и вообще на улице. Особенно в историческом центре, где узенькие тротуары. Неопытные гонщики, увидев, что прохожих нет, стремительно набирают скорость. Однако человек может появиться в любую секунду, выходя из кафе, например. Или подъезда.

Мчаться по дороге тоже нужно с умом. И не прижиматься к припаркованным авто. Бывали случаи, когда водитель, сидящий в салоне, неожиданно открывал дверь, а горе-велосипедист не успевал притормозить или объехать.

Велодорожки на территории парка «Музеон». Только вот по встречке ездить нельзя!Фото: Павел КЛОКОВ

Но для начала заедем в парк Горького.

На этот раз взять электровелосипед у меня не получилось. На пунктах городского проката его либо не оказывалось вовсе, либо аппарат стоял разряженный, а он, пока не зарядится там, на пункте, не выдергивается (очевидно, что популярность у него бешеная, потому как и педали крутить легче, и едет такая модель быстрее, и стоит точно также, - прим. авт). Но ничё. Сойдет и обычный велосипедик. Прогулочно-пенсионерский вариант - с тремя скоростями и корзинкой над передним колесом. Едешь как кот Леопольд («навстречу радуге-дуге»). И каждую минуту тормозишь, потому что людей море. Погода как в Анапе. Карантин кончился.

В парке (со стороны Москвы-реки) размечена велодорожка, однако отдыхающие катятся со всех сторон. Ролики, самокаты, скейтборды, сигвеи, велосипеды... Многие с динамиками - то есть мчатся под музыку. Одна женщина, купив мороженое, стала возвращаться к скамейке и чуть не угодила под колеса. Шаг вперед - а ей уже дзынькают. Шаг назад - а там мальчишка на самокате. Голову в плечи втянула... Но уже через пару секунд все разъехались.

- Я, - рассказала она «КП», - сама люблю активный образ жизни. Пускай катаются хоть круглые сутки. В том числе, и здесь - в парке. Но ходить по обычным тротуарам летом совершенно невозможно. Постоянно дергаешься от их звонков. Шарахаешься в сторону. И хорошо, если вообще слышишь. А то многие ходят в наушниках. Лично я ощущаю страх, когда вижу очередного гонщика. И непонятно, ради чего.

Удивительно, но на форумах даже сами велосипедисты высказываются в том же духе. Мол, ездить по тротуарам плохо, но как быть, если велодорожек в столице почти нет.

В парке Горького велосипедистов больше, чем пешеходов.Фото: Павел КЛОКОВ

С ГОРЫ КАК ПТИЦА ЛЕЧУ

Глядя на то, что происходит в парке Горького, лично у меня напрашивается следующий вывод. Разгоняться до сумасшедшей скорости (даже на своей законной велодорожке) гонщики не имеют права, потому как подвергают опасности людей. В любую секунду перед ними может оказаться маленький ребенок, вырвавшийся из рук родителей. Или невнимательный пешеход. Или их юный коллега на детском самокате. Это парк. А не гоночный стадион. Хотите выжать все соки из своего стального друга, катитесь за город. Или на какую-нибудь промзону, где нет прохожих. И это говорю вам я, самый большой велосипедный любитель. Я в детстве передвигался только на этом виде транспорта. И умел ездить на заднем колесе (как в цирке), скакать на переднем, сидя на багажнике, без рук, под рамкой, с закрытыми глазами, с пробуксовкой, с трамплина, задом... У меня пятая точка, кстати, была сплошной мозолью - твердой как орех.

Однако я сильно отвлекся... И, миновав тем временем «Музеон», выехал на Якиманку.

Здесь для велосипедистов красота. После программы благоустройства «Моя улица» тротуар сильно расширили - и места хватает всем.

Дальше - Кадашёвская набережная. Уникальная сцена. Тротуар настолько узок, что четверо велосипедистов съехали на проезжую часть. И едут вольготно - чуть ли не посередине. А позади машина плетется. Водитель оказался настолько культурным, что не стал сигналить и распугивать молодежь. Все равно до ближайшего перекрестка метров пятьдесят, не больше.

При соблюдении элементарных правил транспортных происшествий станет гораздо меньше.Фото: Павел КЛОКОВ

Большая Ордынка (четная сторона). Тротуарчик как бретелька. Но даже на ней умудрились поместиться двое велосипедистов. Узко, неудобно, столбы эти встречные. Люди!.. А все равно на дорогу не съезжают.

На той же улице - напротив - есть велосипедная дорожка. Но по ней можно ехать только в сторону Кремля. А мне нужно было на Коровий Вал.

В общем, велопрогулка именно по городу полна неожиданностей. Где-то вам придется съехать на проезжую часть, где-то шуровать по велодорожке (и плеваться, если на нее заехал какой-нибудь бестолковый автомобилист), где-то плестись как черепаха (потому как дзынькать на тротуаре лично мне не позволяет совесть - сам этого терпеть не могу, когда гуляю пешком), а где-то ехать как Электроник - свободно, с песней, навстречу ветру (таких участков меньше всего).

Городские парки после карантина снова стали живыми и шумными.Фото: Павел КЛОКОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

За обучение ПДД

- Вся эта ситуация со сбитыми пешеходами - большая проблема, - сообщил «КП» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. - Велосипедисты не имеют ни прав, ни правил дорожного движения (ПДД) не учат, ездят по встречке, на красный сигнал светофора... В общем бардак. Я думаю, что надо начать хотя бы со знания ПДД и ввода категории А0 в водительском удостоверении. Нюансы можно обсудить.

За модернизацию улиц

- Не думаю, что административные меры (штрафы или выдача самокатных прав) помогут, - заявил «КП» велосипедист с многолетним стажем, а также байкер Олег Адамович. - Быстрых электросамокатов по всей стране продается слишком много, чтобы за всеми можно было уследить. Я за модернизацию самих улиц. Даже небольшие лежачие полицейские на тротуаре остановят самокатчика с маленькими колесами. Достаточно делать противосамокатные неровности хотя бы через каждые сто метров, чтобы самокат с тротуара перебрался на ровную дорогу. Там он уже станет проблемой автомобилистов. Конечно, не надо сразу переделывать все тротуары - достаточно начать с тех, где электросамокатчиков больше всего. В Европе есть реальные примеры, как среда помогает бороться с, казалось бы, неразрешимыми проблемами. Искусственные бугры и столбики на тротуарах делают владельцы магазинов, чтобы у дверей не ночевали бездомные. В углах домов около баров ставят специальные наклонные конструкции, которые мешают подвыпившим горожанам мочиться. Как ни странно, и антибродяжьи бугры, и конусы по углам около баров неплохо работают.

За осторожность

- Не вижу выхода сейчас, потому что это проблема культуры, - добавил «КП» автоэксперт Андрей Гречанник. - В Европе велокультура сформировалась более ста лет назад. Там велосипед - полноценный вид транспорта, который заряжен на рациональное и утилитарное его использование. Потому люди и ездят по дорожкам, потому они внимательны и обучены. И пешеходы на велодорожки тоже не выходят, потому что скорости там большие, и риск реальный. У нас же велик - способ развлечься, а вопросы ответственности уходят на задний план. Людям остается только быть осторожнее: держаться правее на тротуарах, не двигаться резко в стороны, держать детей за руку.

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