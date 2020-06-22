Кто заплатит за поломанные из-за потопа машины

Фото затопленного Варшавского шоссе, в субботу, 20 июня, облетело новостные ленты. Из-за огромных луж движение в одном из направлений было полностью парализовано. На кадрах десятки машин стоят по капоты в огромной луже. «Не повезло»: а что ту еще сказать, если всего за час, по данным Гидрометцентра, на юге столицы выпало 40% месячной нормы осадков. В тот день в городе был введен желтый уровень погодной опасности.

- Мой черный «Форд Фокус» на этом фото стоит на парковке в верхнем ряду у фонарного столба. Во время ливня я был в офисе, и сначала увидел эту фотографию в соцсетях, и только потом свою машину. Вода была в салоне: на ковриках лужи, мокрые кресла, даже в бардачок залилась, - рассказал «КП» Дмитрий Нестеров, москвич. – Два часа вместе с коллегами тряпками пытались воду убрать. Вечером завел машину, а она даже и пыхтеть не пыталась. Глухо!

На эвакуаторе Дмитрий, как и другие его товарищи по потопу, отвез свою «ласточку» в автосервис. Мокрый салон оказался меньшей из бед. Вердикт механиков фатальный – «гидроудар».

- Двигатель под замену. Чинить утопленника смысла не имеет, да и дороже, чем новый двигатель купить. Заказал его за 45 тысяч рублей, еще в десятку влетит установка, - пожаловался москвич.

Сколько таких бедолаг, как Дмитрий, неизвестно. Но, пожалуй, каждый автомобилист задумался, как вести себя во время ливня и можно ли добиться выплат от страховой. Отвечаем на самые популярные вопросы вместе с экспертами.

Что делать если во время движения попали в гигантскую лужу?

Отвечает автомеханик, Юрий Зарубин

- Машины не рассчитаны на движение по воде. Поэтому, главный совет – предотвратить въезд в глубокую лужу. Лучше остановиться на аварийке, чем рисковать получить гидроудар. Но если вы все-таки по какой-то причине это не сделали, то пощадите мотор: двигайтесь медленно на низких оборотах. Нужно понимать, когда в воде только колеса, есть шанс выехать невредимым. Если же вода попадает на капот, то поломка гарантирована. От гидроудара выйдет из строя двигатель, от воды полетит коробка передач, кроме того, сбой даст вся электроника. При малейших симптомах неполадки: заглушите мотор и не пытайтесь его включать до обращения в автосервис. Вызовите эвакуатор и отвезите машину на диагностику.

Как быть если, машину затопило во время стоянки?

Отвечает автомеханик, Юрий Зарубин

- Тут все зависит от уровня воды. Если она попала в салон - дело плохо. Повреждения могут быть такими же, как и при движении. Поэтому ни в коем случае не заводите машину самостоятельно. Обратитесь в автосервис. Могут быть и скрытые повреждения, даже в том случае если вода не попала в салон. После сильного ливня, загляните в сервис и попросите мастеров проверить сливные отверстия, которые есть на кузове и под капотом. Часто они засоряются песком, листвой и другой грязью.

Как быстро высушить салон?

Отвечает автомеханик, Юрий Зарубин

- Поможет обычная штатная «печка». Уберите из салона коврики и включите «отопление» на максимальную мощность с обдувом в режиме циркуляции воздуха внутри салонаПри этом окна нужно слегка приоткрыть, чтобы влага испарялась. Самому в машине в это время лучше не находиться.

Что делать, если ваш двор затапливает при каждом сильном дожде?

Отвечает пресс-служба мэрии столицы.

- Нужно обратиться в управу района, префектуру округа, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства или Мосводосток. Или позвонить на горячую линию 8 (499) 264-96-81. Еще один вариант — вызвать аварийную бригаду Мосводостока (который и отвечает за ливневые стоки) по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Можно ли заставить страховую чинить машину по ОСАГО?

Отвечает автоюрист, Валентин Дорохов

- Шансов получить компенсацию нет. ОСАГО - это страхование вашей гражданской ответственности перед другими участниками движения. К потопу и другим стихийным действиям ОСАГО не имеет никакого отношения.

А если КАСКО?

Отвечает автоюрист, Валентин Дорохов

- «Стихийные бедствия» входят в страховку далеко не каждого клиента. На сегодняшний день есть варианты страховки, например, только от угона. “Стихийные бедствия”, как правило, входят в полный пакет. Если у вас такой, то нужно действовать по этой схеме. Не заводить двигатель! И никуда не уезжать даже на эвакуаторе. Позвонить в страховую компанию. Вызвать участкового, который зафиксирует затопление автомобиля. Сделать фотографии и видео затопления. Заказать справку о погодных условиях. Для этого нужно обратиться в Центральное управление гидрометеорологии по телефонам: 8-(495)-684-83-99, 8-(495)-684-59-84, 8-(495)-684-83-88 или по электронной почте: moscgms-oak@mail.ru. Дождаться решения страховой компании.

Почему по КАСКО отказывают в компенсации?

Отвечает автоюрист, Валентин Дорохов

- По ГОСТу, есть семь видов дождя: изморось, моросящий, легкий, умеренный, интенсивный, сильный и ливень. Только ливень считается «природной чрезвычайной ситуацией». Так что придется доказать, что это был именно он. Еще одна частая причина отказала связана с тем, что водитель мог предотвратить эту ситуацию. К примеру, он получил смс от МЧС с предупреждением о ливне. Но, зная об опасности, все-равно сел за руль, хотя мог воспользоваться общественным транспортом.

Как быть если машину затопило на платной парковке?

Отвечает автоюрист, Валентин Дорохов

- В этой ситуации есть шанс получить компенсацию напрямую от владельца парковки. Сначала стоит отправить досудебную претензию и попытаться урегулировать вопрос мирно. В случае отказа, рекомендую обратиться в суд. Шансы на победу велики, а расходы на юриста, в случае выигрышного дела, компенсирует владелец парковки. По закону именно он несет ответственность за сохранность вашего имущества.