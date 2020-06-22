Горящие свечи и минута молчания: Ленинградская область в День памяти и скорби почтила погибших на войне

Ленинградцы 22 июня, в День памяти и скорби, вспоминают тех, кто ценой своей жизни приблизил победу нашей страны в Великой Отечественной войне. Три года на территории области шли тяжелые бои, каждый клочок ленинградской земли полит кровью советских солдат. В память о них во всех городах и поселках региона сегодня прозвучало историческое обращение 1941 года о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Ровно в 12.15 из ретрансляторов, установленных на улицах и площадях, раздался голос диктора Вячеслава Молотова и удары метронома. С последним ударом ленинградцы почтили память погибших на войне минутой молчания.

Глава региона Александр Дрозденко слушал историческое обращение вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Гундаровым. Губернатор приехал в Отрадное, где живет участник войны, с цветами и подарками. Николай Иванович ушел на фронт в 1942 году, воевал, был ранен. После войны он работал на Средненевском судостроительном заводе. Александр Дрозденко поблагодарил ветерана, пожелал ему здоровья и попросил волонтеров помочь Николаю Ивановичу с покраской крыши.

В честь погибших фронтовиков 22 июня на рассвете ленинградцы также зажгли свечи памяти. Тысячи огоньков загорелись на военных мемориалах в Гатчине, Всеволожске, Ломоносове, Кингисеппе и Волосово. В акции «Свеча памяти» приняли участие ленинградские волонтеры Победы, юнармейцы и специалисты молодежных центров.

В честь погибших фронтовиков ленинградцы на рассвете зажгли свечи памяти. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области.

В этот день губернатор Александр Дрозденко обратился к землякам и напомнил им о том, какой ценой далась Победа и мир на ленинградской земле.

- Долгих три года на территории Ленинградской области продолжались кровопролитные бои. Ленинградская земля понесла колоссальные потери, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Подвиг советских солдат и жителей области позволил освободить Ленинград из вражеского кольца и прогнать оккупантов с нашей территории. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освобождал Родину от врага, кто каждый день сражался на передовых и без устали трудился в тылу, кто пережил страшные годы блокады Ленинграда.

Глава региона тоже зажег свечу памяти, возложив цветы к обелиску всех погибших мемориального комплекса «Синявинские высоты». Губернатор рассказал о своем решении расширить территорию мемориала: на высотах будет построена Стена памяти, а уже существующие памятники будут бережно отреставрированы.

Накануне Дня памяти губернатор Александр Дрозденко вместе с коллегами вышел на субботник у мемориала «Взрыв» в Ломоносовском районе. Фото: Инстаграм.

На выходных, накануне Дня памяти, Александр Дрозденко навестил еще одно дорогое для ленинградцев место - мемориал «Взрыв» в Ломоносовском районе. Вместе с вице-губернаторами и членами правительства Ленинградской области губернатор провел субботник и убрал территорию вокруг памятника. Участники субботника скосили траву, высадили деревья, возложили к мемориалу цветы. На своей странице в Инстаграме Александр Дрозденко рассказал об истории памятника.

- Четыре дня расчет боевого орудия, снятого с крейсера «Аврора», вблизи Ореховой горы вёл неравный бой с фашистскими частями, замкнувшими блокаду Ленинграда. Истратив боезапас, моряки подорвали себя и орудие. Мемориал "Взрыв" установлен на их позиции в память о подвиге, - рассказал глава региона. - Дал поручение комитету по культуре провести дополнительное благоустройство территории памятника. Сюда часто приходят люди, здесь же - место старта ежегодного легкоатлетического пробега памяти в день гибели героев 11 сентября. К этой дате в 2021 году все работы должны быть выполнены.