2020-06-22T17:58:15+03:00
Общество

Внук пропавшего без вести красноармейца возвел в его родной деревне мемориал павшим воинам

Бизнесмен из Калуги за свой счет увековечил память своего деда и всех, кто не вернулся с полей сражений ВОВ
Елена Володина
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С каждым годом экспозиция мемориала пополняется. И вот теперь открыта стела в честь пропавших без вести и погибших воиновС каждым годом экспозиция мемориала пополняется. И вот теперь открыта стела в честь пропавших без вести и погибших воиновФото: Из материалов пресс-службы
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В понедельник, 22 июня, в 12:00 на территории мемориала воинам-освободителям в деревне Кузьминичи Куйбышевского района Калужской области в преддверии Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли стелу в память о погибших и без вести пропавших воинах.

Почётный гражданин района Николай Сафонов на собственные средства провёл реконструкцию мемориала. В 2010 году был установлен новый памятник и разбит сквер. С каждым годом экспозиция мемориала пополняется. И вот теперь открыта стела в честь пропавших без вести и погибших воинов.

На территории мемориала воинам-освободителям в деревне Кузьминичи открыли стелу в память о погибших и без вести пропавших воинах Фото: предоставлено пресс-службой

На территории мемориала воинам-освободителям в деревне Кузьминичи открыли стелу в память о погибших и без вести пропавших воинахФото: предоставлено пресс-службой

- У меня дед Сафонов Александр Андреевич 1926 года рождения, уроженец деревни Кузьминичи, пропал без вести, - рассказал меценат Николай Сафонов. – Мне захотелось отдать дань всем павшим воинам. На благие дела и денег не жалко.

Церемония открытия Фото: предоставлено пресс-службой

Церемония открытияФото: предоставлено пресс-службой

- Памятные даты Великой Отечественной войны, как правило, сопровождаются торжественной музыкой, маршами и салютом. И только 22 июня – тишиной, спутником скорби, памяти и уважения павшим воинам, - сказал на открытии стелы глава региона Владислав Шапша. - Я хочу сказать слова благодарности всем, кто принял участие в создании этого мемориала. И прежде всего Николаю Викторовичу Сафонову, который с 2010 года лично участвовал и участвует в этой работе.

Внук пропавшего без вести красноармейца возвел в его родной деревне мемориал павшим воинам Фото: предоставлено пресс-службой

Внук пропавшего без вести красноармейца возвел в его родной деревне мемориал павшим воинамФото: предоставлено пресс-службой

Бизнесмен из Калуги возвел мемориал павшим воинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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