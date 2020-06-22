2020-06-22T16:53:37+03:00
Спорт

Чемпионка мира по стрельбе умерла после тяжелых родов в 30 лет

Бобана Момчилович-Величкович несколько недель сражалась за свою жизнь
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Бобана Момчилович-Величкович.Бобана Момчилович-Величкович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович ушла из жизни в 30-летнем возрасти. За жизнь спортсменки после тяжелых родов боролись врачи три недели, но их усилия не помогли спасти ее жизнь. Здоровью ее ребенка, при этом, ничего не угрожает.

На последнем для нее чемпионате Европы, который прошел в Польше в феврале 2020 года, она выиграла две золотые медали в стрельбе - в личном и командном зачете. Высшим ее достижением является победа на чемпионате мира 2014 года. Она принимала участие в двух Олимпиадах - 2012 и 2016 годов, где занимала седьмое место.

В личном блоге в соцсетях спортсменка не спешила делиться подробностями личной жизни. Больше она говорила только о своих спортивных результатах и достижениях. Однако же подписчики ее Инстаграма оказались шокированы этой новостью и спешат принести соболезнования близким:

- Дай Бог близким пережить эту потерю, здоровья ребенку! - гласят слова поддержки в адрес спортсменки и ее близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Оренбург 21 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Оренбург 21 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Эксперт объяснил увеличение богатства россиян
Опубликована новая часть «разговоров Порошенко и Байдена»
Коронавирус обнаружили у 16 членов экипажа российского судна в порту Пусана
Сколько потерял международный туризм во время коронавируса, подсчитали в ООН
«Нафтогаз» сообщил об угрозе срыва транзита газа из России
Стало известно, сколько алкоголя выпил Михаил Ефремов перед аварией
Взрослых будут первыми вакцинировать от коронавируса, считает вирусолог
Вторая волна коронавируса началась в Южной Корее
Татьяна Голикова назвала основную национальную цель
«Сломался самолет»: президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москву
Знаменитый уличный кот Боб умер, попав под машину
Почему разблокировали Telegram, объяснило Минкомсвязи
Наводнение в Турции: погибли пять человек
Как безопасно посещать кафе после пандемии, рассказал врач
Голикова рассказала, как долго придется носить маски и пользоваться антисептиками
Британские визовые центры в России возобновили работу
В Краснодаре прошла акция "Свеча памяти"
КНДР поставила громкоговорители на границе с Южной Кореей
Россия больше не будет использовать РЛС Балхаш в Казахстане
Зачем в "Ну, погоди" добавили новых персонажей, рассказали в "Союзмультфильме"
В Ростуризме назвали сроки открытия популярных турнаправлений в России
Персонажи новых серий "Ну, погоди" останутся немыми