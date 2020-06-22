Всемирная конференция разработчиков 22 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция от компании Apple

В субботу, 22 июня 2020 года, в 31-й раз стартует Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме. На сайте kp.ru будет доступна прямая онлайн-трансляция этого события, в ходе которого компания расскажет о будущих обновлениях операционной системы iOS, планшетных компьютеров, ноутбуков, телевидения и наручных часов.

Презентация Apple конференции разработчиков WWDC 22 июня 2020 года.

«В этом году конференция WWDC не только пройдёт в уникальном формате, но и станет крупнейшей за всю свою историю: наше сообщество разработчиков со всего мира, более 23 миллионов человек, соберётся вместе на одну неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple», - заявил старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу Фил Шиллер.

Старший вице-президент компании по разработке программного обеспечения Крейг Федериги отмечает, что «неотъемлемую часть сообщества разработчиков Apple» составляют учащиеся. Так в прошлый раз конференцию WWDC посетило более 350 разработчиков-учащихся из 37 стран. В этом году компания анонсировала конкурс Swift Student Challenge, в рамках которого разработчики-учащиеся смогут продемонстрировать свои навыки программирования, создав собственное мини-приложение на языке Swift. Победители получат эксклюзивную куртку с символикой WWDC20 и набор значков

В дни конференции миллионы разработчиков со всего мира смогут получить ранний доступ к будущим версиям продукции Apple, а также пообщаться с инженерами компании.