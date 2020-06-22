Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс.

"Шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третии в этом не виноват. Только мы сами", - написала Кристина Асмус в блоге.

По ее словам, никакого хайпа на своем разводе она делать не собирается. "Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад", - добавила актриса.

asmuskristina Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым. Решение расстаться супруги приняли год назад

Кристина заверила, что она и Гарик расстаются с большим уважением друг к другу. "Я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители", - подчеркнула артистка.

Асмус не скрывает, что тяжело переживает развод с Харламовым. "Это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению", - резюмировала она.

В свою очередь, Гарик написал: "Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение".

Артист подчеркнул, что их отношения переходит в другую стадию. "Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку", - добавил он.

Напомним, слухи о разводе Кристины и Гарика поползли в сентябре 2019 года. Красавица появилась на кинофестивале в Ялте без обручального кольца. При этом сам Харламов к этому времени тоже снял свадебный атрибут.

Асмус и Харламов поженились в 2013 году после нескольких месяцев бурного романа. Когда шоумен увлекся звездой "Интернов", он еще был официально женат, а брак с Кристиной зарегистрировал всего через два дня после развода. О том, что свадьба состоялась, пара заявила на фестивале Comedy club в Юрмале, с гордостью продемонстрировав округлившийся живот актрисы и обручальные кольца на пальцах. В 2014 году у Кристины и Гарика родилась дочь.

Однако, говорят, в этом браке оба супруга имели друг к другу претензии: красавица Асмус слишком часто давала повод для ревности, появляясь на публике в откровенных нарядах и в окружении коллег-мужчин, а Харламов не хотел избавляться от дурных привычек (в том числе пристрастия к азартным играм) и слишком ревностно относился к профессиональным успехам жены. Кстати, в фильме "Текст"актриса впервые сыграла в постельной сцене полностью обнаженной. Разразился грандиозный скандал. Хейтеры начали травить не только Асмус, но и ее мужа.

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