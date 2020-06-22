Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус: "Довела мужика!"

Кристина Асмус и Гарик Харламов целый год оттягивали развод. Во всяком случае именно это заявила актриса, когда обратилась к поклонникам. Звезда сериала "Интерны" также написала: "Довела мужика!". Однако тут же подчеркнула, что это шутка. Она остается в теплых отношениях с теперь уже бывшим мужем. Сам Гарик, комментируя разрыв с супругой, расфилософствовался и вообще растекся мыслью по древу. Впрочем, расставание одной из самых ярких пар шоу-бизнеса не стало неожиданностью. Слишком много слухов ходило об артистах в последнее время.

garikkharlamov Восемь лет назад у нас начались отношения. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности

Кристина Асмус увела Гарика Харламова из семьи

Гарик Харламов и Крстина Асмус стали встречаться в то время, когда актер был женат на своей первой супруге Юлии Лещенко. О том, что резидент Comedy Club разводится с ней после трех лет брака и семи лет отношений, женщина узнала светских хроникеров.

"Сначала я думала, что у нас просто кризис семи лет совместной жизни. Он говорил мне, что чувства уже не те, но причина в нем, а не во мне. Мы разъехались. Но я надеялась, что это временно, и мы снова сойдемся, я его очень любила. Ни о какой Кристине Асмус я вообще не знала. Он сделал все, чтобы я ушла, обманывал меня. Конечно, я подозревала, что причиной такого поведения могла быть другая женщина, но ведь он не признавался в этом! А сейчас я испытываю огромную боль. Мне очень тяжело. Причина развода - Кристина Асмус. Понимаю, что ей надо пробиваться, но не выбирать же для этого путь разбивания чужих семей. Она, видимо, хитрее оказалась. Но все мы прекрасно знаем, что ей это нужно для продвижения. Если бы там была настоящая любовь, они бы, наверное, признались мне. Почему он не мог прямо сказать: «Юль, я люблю другую. Давай расстанемся». Почему нельзя уйти красиво? Я бы поплакала, но мне бы было намного легче, чем сейчас", - рассказывала униженная Юлия в интервью.

К слову, о разводе с первой женой Харламов тоже сообщил в блоге: "В связи с непонятной агрессией в сторону Кристины Асмус и неистовым интересом желтой прессы к нашим отношениям: 1. Нахожусь в состоянии развода уже больше пяти месяцев. 2. Не живу с женой уже три месяца. 3. Детей нет. Никто меня никуда не уводил! На этом пожалуй все. Спасибо. Занавес. Ах, да... Я встречаюсь с Кристиной Асмус".

Сняли обручальные кольца в 2019 году

asmuskristina Ни это фото, ни несколько моих последних постов не имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит...

Предполагаемый разлад в знаменитой семье случился осенью 2019 года. Причин тому много. Говорили, Кристину напрягали специфическое чувство юмора мужа и его увлечения. День рождения их дочери, пятилетней Анастасии отмечался в Дубае без участия Харламова. На съемки на Мальдивы актриса также летала одна. А ведь именно на этих райских островах влюбленные впервые отдыхали вместе. Кристине то и дело приписывают отношения с известными артистами и шоуменами.

А осенью 2019 года Асмус без супруга появилась на кинофестивале "Евразийский мост" в Ялте. Кристина с удовольствием позировала фотографам, представляя свой новый фильм «Текст», и делала селфи с гостями. От внимания поклонников не ускользнуло, что на безымянном пальце актрисы не хватает обручального кольца, что вновь подогрело слухи о разводе. Ведь и Гарик какое-то время назад тоже снял свадебный атрибут. Это дало повод говорить о предстоящем разводе. Но тогда звездная пара все инсинуации категорически отвергала. Мол, все у них хорошо, а разговоры вокруг их семейной жизни - лишь сплетни досужих завистников и злопыхателей.

Травля после съемок в "Тексте" и красавец Иван Янковский

klim_shipenko Работать на Мальдивах - это издевательство

В фильме "Текст" Кристина Асмус впервые сыграла в постельной сцене полностью обнаженной. Она призналась, что ни секунды не сомневалась в своем решении.

"Больше всего я боялась глупых вопросов: «А что скажет муж?», спасибо, что вы их не задаете, - отметила Асмус. - Такие сцены - часть моей профессии, это абсолютно нормально". Однако, когда фильм вышел на широкий экран, вопросы возникли. И не только к Асмус. Многие заподозрили, что актриса изменила мужу. Мол, слишком правдоподобно она сыграла любовь с красавцем Иваном Янковским. Тогда Кристина выступила с заявлением. Она сообщила о целенаправленной травле. "Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой", - писала актриса в блоге. По ее словам, злопыхатели "объединяются в кланы и создают хейтерские секты", в которых прорабатывают план атаки на артистку и ее мужа. "Занижаем рейтинг фильма «Текст». Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми ее видео в интернете! Звоним в органы опеки, пишем позорные письма ее семье и атакуем страницу дочери!", - раскрыла коварные намерения завистников Кристина.

Говорили, Кристину напрягали специфическое чувство юмора мужа и его увлеченияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что к хейтерам обращался и Гарик Харламов. Он в свойственной ему манере не стал церемониться с завистниками и заявил, что собирает коллекцию для выставки. "Гарик, вы видели сцену секса? Как вы позволили жене снятся в подобном? Вашу жену ... на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожестче, конечно", - начал юморист. Он напомнил, что его жена - актриса, а в фильме она играет роль. "Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что?.. Это кино! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях... Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно!", - заявил Харламов злопыхателям.