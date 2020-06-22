Бананы переживают свою пандемию: она очень похожа на Covid-19 у людей

Пока люди сражаются с коронавирусом, у бананов идет война со своей пандемией. Один из самых популярных фруктов планеты переживает очередную атаку Панамской болезни . Ученые сравнивают ее с Covid-19. ВВС обращает внимание, что все действительно очень похоже: зараженные банановые плантации поначалу выглядят как здоровые, симптомы никак не проявляются, а когда все вскрывается, лечить уже поздно.

Панамская болезнь по научному называется Tropical Race 4 (TR4). Эта грибковая зараза известна давно. Но недавно ее новый штамм добрался до Колумбии и теперь грозит всем странам Латинской Америки. Поэтому для России банановая пандемия тоже опасна. Больше 90 процентов этих фруктов к нам в страну попадают из Эквадора. А в год жители нашей страны потребляют более 1,5 млн тонн этого продукта, то есть порядка 10 кг на человека. Бананы стали настолько популярны в России, что по импорту уступают только цитрусовым.

Еще одно сходство TR4 с Covid-19 в том, что от нее тоже нет лекарств. Единственное, что помогает – изоляция зараженных плантаций. Поскольку зараза распространяется через споры, которые люди разносят на ботинках или колесах машин, производители бананов строго следят, чтобы заходящие на фермы люди тщательно мыли обувь. Все это очень похоже на меры соблюдения социальной дистанции и постоянное мытье рук.

Беда еще в том, что «банановый коронавирус» преследует только один, но самый популярный сорт в мире – кавендиш. Плоды его - одни из самых крупных, их можно снимать зелеными, чтобы они дозревали в пути. Так что производство бананов-кавендиш наиболее коммерчески выгодно, и именно их вы чаще всего видите на прилавках.

Но, возможно, в скором будущем, если меры социального дистанцирования не сработают, от бананов придется отказаться. ВВС сообщает, что ученые работают на вакциной круглые сутки, но пока реальны лишь два варианта. Первый – генетически модифицировать фрукты, чтобы TR4 уже не имел для них столь пагубных последствий. Уже сейчас по всему миру ведутся множество работ по поиску сортов бананов с устойчивыми к Панамской болезнью генами. Но кавендиш ценен тем, что он не портится даже во время длительного путешествия через океаны, и чтобы сделать такой же новый сорт пройдет немало времени. А потом спросите у своих родных и близких, не испугаются ли они употреблять генетически измененные бананы? И готовы ли контролирующие органы пустить на рынок такой продукт?

Так что мир сейчас ищет еще варианты избежать бананового апокалипсиса. И, как утверждают ученые, спасти фрукты может другой способ их выращивания. Дэн Беббер, который три года изучал эту проблему, в интервью ВВС предлагает выращивали урожай в другой, органической почве, богатой микробами, которые борются с TR4. Но это значительно повысит стоимость бананов.

Самого Дэна Беббера это не пугает. «В течение многих лет мы не принимали во внимание социальную и экологическую стоимость бананов, - говорит он. - Настало время начать платить справедливую цену не только за работников и окружающую среду, но и за здоровье самих бананов».

Так что в скором будущем любителям когда-то экзотических, но теперь ставших очень привычных фруктов, придется заплатить и за медицинское обслуживание бананов.