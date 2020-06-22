2020-06-22T18:35:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Голикова: масочный режим в России продлится до осени

Вице-премьер и руководитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса рассказала, о том как долго придется соблюдать защитные меры
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Напряженная эпидемиологическая обстановка по риску заражения коронавирусом в России продлится еще на несколько месяцевНапряженная эпидемиологическая обстановка по риску заражения коронавирусом в России продлится еще на несколько месяцевФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в интервью программе «Познер» на Первом канале (эфир на Дальний Восток прошел раньше), что коронавирус остался с нами, ситуация находится под контролем.

- Несмотря на то что он [коронавирус] не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов, но тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых [пациентов] и, наконец, выздоровление в большом количестве", - сказала вице-премьер.

Напряженная эпидемиологическая обстановка по риску заражения коронавирусом в России продлится еще на несколько месяцев, поэтому носить маски и пользоваться антисептиком нужно будет и осенью. Однако недостатка в средствах индивидуальной защиты в стране больше нет.

- Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать. <...> Сегодня этой проблемы нет»,— сказала Татьяна Голикова.

Речь в программе зашла и о том, безопасно ли сейчас проводить Парад Победы и голосование по поводу поправок в Конституцию.

- Я могу вам точно сказать, не кривя душой нисколько, что президент, особенно на всех первых этапах, когда у нас пошел рост, очень внимательно следил за этой ситуацией. Он реально советовался с эпидемиологами без нашего участия, сам с ними разговаривал по телефону, общался со мной, с другими коллегами. И он очень осторожно относился и продолжает относиться к открытию и снятию ограничительных мероприятий. Когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, только тогда было возможно принять решение о проведении Парада Победы и голосования по Конституции, - сообщила вице-премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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