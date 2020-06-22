Беременная Яна Кудрявцева и посвятившая себя науке Мария Лопатова: Жены спортсменов разделись

Российская гимнастка Яна Кудрявцева, супруга хоккеиста Дмитрия Кугрышова, которая в настоящее время ждёт ребёнка, опубликовала на своей странице фотографию, где она одета в прозрачное нижние бельё.

«Грею счастье внутри», — подписала она фото.

kudryavtseva_y Грею счастье внутри

Но не всем болельщикам понравилась такая откровенность.

«Мы и так знаем о её беременности. Зачем фото, не понимаю!?» - осуждают Яну.

Напомним, что тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в 2017 году завершила карьеру, в 2018 году вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева (выступает за «Салават Юлаев»), а вскоре родила ему дочку Еву.

Мария Лопатова — жена президента РФБ Андрея Кириленко (экс-супруга рыжего Иванушки) поделилась откровенным снимком со своими подписчиками в соцсетях. На своей странице в Инстаграм 46-летняя Мария выставила свое фото, на котором она вообще без одежды.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конёк! Кстати, тело и органы и тоже «завещала» науке», — написала под снимком Мария.

Вскоре из Инстаграм она фото удалила.

Впрочем, и раньше она не стеснялась показывать свою фигуру.

В семье Андрея Кириленко и Марии Лопатовой четверо детей- три сына - Федор, Степан, Андрей и дочь Александра, которую они удочерили в 2009 году.

Любопытно, что Яна Кудрявцева дочь олимпийского чемпиона-1992 пловца Алексея Кудрявцева, а Мария Лопатова дочь знаменитого баскетболиста Андрея Лопатова.