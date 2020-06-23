Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

В ходе своего обращения к гражданам страны президент России Владимир Путин рассказал о том, какие новые меры поддержки экономики и жителей страны в период пандемии примут власти. Так, глава государства заявил о второй выплате в 10 тыс руб на каждого ребенка. На этот раз на всех несовершеннолетних до 16 лет. Те, кто получил июньскую выплату на детей, получат новую, июльскую автоматически - подавать повторные заявления не нужно.

Среди других мер, предложенных главой государства, расширение льготной ипотеки. Она теперь будет распространяться на новое жилье стоимостью до 6 млн руб (сейчас 3 млн), в Москве и Петербурге до 12 млн. Путин предложил выделить еще 100 млрд руб на программу льготного кредитования компаний в 2% при условии сохранения рабочих мест.

Также Владимир Путин заявил о необходимости понизить налоги для IT-компаний. Они получат бессрочное снижение налога на прибыль с 20% до 3%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786594" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин: Мы с достоинством прошли через самый опасный этап эпидемии.

Кроме того, президент поручил правительству выделить регионам еще 100 миллиардов рублей в дополнение к 200 уже выделенным в рамках борьбы с коронавирусом.

Еще одно важное предложение - с 1 января будущего года изменить ставку налога с 13 до 15% для тех россиян, которые зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.

Средства от повышения НДФЛ, 60 миллиардов рублей ежегодно, будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

- Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю окрасить, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями - на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций, - пояснил президент.

Напомним, идея повышения подоходного налога упоминалась еще в 2018 году, когда члены правительства обсуждали повышение ставки НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. Позже и. о. министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов заявил, что кабмин не планирует повышать ставки. Накануне об этом изменении в налоговом законодательстве снова стали говорить, но в правительстве отклонили такую идею.