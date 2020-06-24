Анекдоты: Когда надеваешь маску перед входом в магазин, то такое ощущение, что платить за покупки не особо собираешься
Когда вы натягиваете один носок на левую ногу, второй автоматически становится правым. Причем моментально, независимо от расстояния между вашими ногами. Это и есть суть квантовой связности.
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В автобусе мужчина пристально рассматривает брошку в виде лошадки на шикарной груди у женщины. Она не выдерживает и спрашивает:
- Что, лошадка понравилась?
- Нет, ипподром.
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Когда составителю «Словаря живого великорусского языка» Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах у мужиков 2 - 3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.
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- Российские суперзвезды жалуются, что из-за карантина потеряли работу, а государство им не помогает.
- А кто им мешает выступать в переходах?
- На фоне тех, кто там уже поет, они выглядят самодеятельностью.
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Мне интересно, почему афроамериканцы не сжигают огромное количество изображений так ненавистного им Джорджа Вашингтона на долларовых бумажках?!
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Вышла из ванной - и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для тела...
Вопрос мужа убил наповал: «Ты вообще на фига мылась?!»
ИСТОЧНИК KP.RU