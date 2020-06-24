2020-06-23T19:18:49+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Когда надеваешь маску перед входом в магазин, то такое ощущение, что платить за покупки не особо собираешься

Лучшие анекдоты дня, 24 июня 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Когда вы натягиваете один носок на левую ногу, второй автоматически становится правым. Причем моментально, независимо от расстояния между вашими ногами. Это и есть суть квантовой связности.

* * *

В автобусе мужчина пристально рассматривает брошку в виде лошадки на шикарной груди у женщины. Она не выдерживает и спрашивает:

- Что, лошадка понравилась?

- Нет, ипподром.

* * *

Когда составителю «Словаря живого великорусского языка» Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах у мужиков 2 - 3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.

* * *

- Российские суперзвезды жалуются, что из-за карантина потеряли работу, а государство им не помогает.

- А кто им мешает выступать в переходах?

- На фоне тех, кто там уже поет, они выглядят самодеятельностью.

* * *

Мне интересно, почему афроамериканцы не сжигают огромное количество изображений так ненавистного им Джорджа Вашингтона на долларовых бумажках?!

* * *

Вышла из ванной - и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для тела...

Вопрос мужа убил наповал: «Ты вообще на фига мылась?!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию на Параде Победы
Захарова высказалась об оскорблениях грузинского журналиста в адрес Путина
"Яндекс" объявил о частичном прекращении сотрудничества со Сбербанком
В Москве задержали около 30 человек во время рейда по борьбе с оргпреступностью
Twitter признал пост Трампа оскорбительным
Лукашенко прибыл в Москву на торжественный Парад Победы
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Почему дети охотно вступают в отряды юных инспекторов движения, рассказала руководитель отряда
Руководитель отряда ЮИД: Обучаем до тех пор, пока ребенок не скажет, что не будет нарушать ПДД
Эксперт: Отряды юных инспекторов движения нуждаются в федеральной поддержке
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Стрельба на Алтуфьевском шоссе в Москве: сообщается о пострадавшем
Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и Бразилии
Минтруд подготовил проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике
США намерены построить АЭС в Польше
Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы Хмеймим
В хадже в этом году смогут принять участие не более 10 тысяч паломников
Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время телеобращения
«Налоговый маневр» является однозначной поддержкой IT-сферы, заявил директор РАЭК
«Должен сидеть в тюрьме»: Трамп пожалел, что «помиловал» Болтона
Адвокат семьи погибшего в аварии с Ефремовым объяснил их частое участие в ток-шоу
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17