Анекдоты: Когда надеваешь маску перед входом в магазин, то такое ощущение, что платить за покупки не особо собираешься

Когда вы натягиваете один носок на левую ногу, второй автоматически становится правым. Причем моментально, независимо от расстояния между вашими ногами. Это и есть суть квантовой связности.

* * *

В автобусе мужчина пристально рассматривает брошку в виде лошадки на шикарной груди у женщины. Она не выдерживает и спрашивает:

- Что, лошадка понравилась?

- Нет, ипподром.

* * *

Когда составителю «Словаря живого великорусского языка» Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах у мужиков 2 - 3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.

* * *

- Российские суперзвезды жалуются, что из-за карантина потеряли работу, а государство им не помогает.

- А кто им мешает выступать в переходах?

- На фоне тех, кто там уже поет, они выглядят самодеятельностью.

* * *

Мне интересно, почему афроамериканцы не сжигают огромное количество изображений так ненавистного им Джорджа Вашингтона на долларовых бумажках?!

* * *

Вышла из ванной - и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для тела...

Вопрос мужа убил наповал: «Ты вообще на фига мылась?!»