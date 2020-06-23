«Нереальная богиня»: 50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в откровенном купальнике

Дженнифер Лопес уже не первый сезон сотрудничает с известной итальянской маркой Guess. С 2018 года она является «лицом» каждой новой коллекции бренда, который предпочел 50-летнюю поп-диву более молодым моделям. Джей Ло снялась для летней коллекции Guess и поделилась парой кадров в Инстаграме. На фото звезда позирует в белом купальнике.

- Летнее настроение, - лаконично подписала она свой пост.

Поклонники пришли в восторг от вида идеальных форм Дженнифер. Белый купальник с откровенными вырезами наполовину обнажил ее грудь и позволил фолловерам насладиться зрелищем ее безупречных бедер. «Королева», «Очень горячая», «Нереальная богиня», «И как ей удается так выглядеть в 50 лет», - пишут фанаты Джей Ло в комментариях.

Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой. Фото: Инстаграм.

На безымянном пальце поп-дивы нетрудно заметить кольцо с огромным бриллиантом, которое ей подарил на помолвку 44-летний бойфренд Алекс Родригес. Пара собиралась пожениться этим летом, но из-за пандемии коронавируса решила отложить свадьбу на год. На днях Дженнифер и Алекс отметили Международный день отца — компанию жениху и невесте составили их дети от предыдущих браков. Лопес и Родригес отправились вместе с наследниками на морскую прогулку. В этот день Дженнифер опубликовала в Инстаграме нежный пост, поблагодарив жениха за заботу и любовь, которую он дарит ей и детям.

- Когда я смотрю на тебя и наших детей, моя душа поет! С праздником, дорогой! Мы очень тебя любим! - написала певица.

О помолвке Дженнифер и Алекса стало известно 9 марта прошлого года, когда пара отдыхала на Багамских островах. Опустившись на одно колено, Алекс протянул подруге кольцо. Очень недешевое, кстати: ювелиры оценили бриллиант в 20 каратов изумрудной огранки в 4,5 миллиона долларов. В ответ на предложение возлюбленного Дженнифер немедленно надела кольцо на безымянный палец, не забыв нежно поцеловать жениха.

jlo First weekend of summer #VibeCheck @Guess @lacarba

Лопес и Родригес встречаются с февраля 2017 года. За Алексом прочно закрепилась слава одного из главных сердцеедов Голливуда. Почти три года он встречался с актрисой Камерон Диас – все были уверены, что они поженятся, но пара рассталась. С 2002 по 2008 годы Алекс был женат на Синтии Скертис, в этом браке у него родились две дочери – Наташа и Элла. Дженнифер тепло приняла дочерей Родригеса, девочки быстро подружились с ее двойняшками Максом и Эммой. Дочери Алекса часто приезжают к ним на выходные.