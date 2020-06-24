Вопрос дня: А вам парад нужен?

Валентина ТЕРЕШКОВА, космонавт, депутат Госдумы:

- Парад просто необходим. Не только для ветеранов, но и для нас, детей войны, которые пережили слезы матерей над похоронками. Мой отец погиб в 27 лет. Я знаю, что это такое, когда в доме есть нечего, надеть. Такое не должно повториться. На этот раз я иду на парад с уже подросшим внуком Андрейкой. Он должен знать и помнить, за что отдал свою жизнь его прадед.

Лев ЛУРЬЕ, историк:

- Мне кажется, проводить парад в присутствии ветеранов сейчас еще слишком рискованно. Их осталось не так много. Разумным было бы отложить парад, к примеру, на 2 сентября - день окончания Второй мировой войны.

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, главный редактор Радио «Эхо Москвы»:

- Я люблю парад. С детства... Когда парад 9 Мая отменили, я написал в Кремль Дмитрию Пескову, что есть еще 24 июня, вот она, дата для парада. Оба моих деда воевали. Один вообще был членом воентрибунала фронта. Работал в Смерше. И мне эти разговоры - парад не нужен - кажутся лишними. Кто не хочет, пусть не смотрит.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, боксер:

- Парад должен быть привязан к значимым датам - Дню Победы или 75-летию первого Парада. Поэтому медлить больше не стоит. Да, мы еще не победили эпидемию, но ведь и сам парад будет с медицинскими мерами.

Сергей СТАНКЕВИЧ, политик, историк:

- Парад Победы мы сдать не можем. Это символ нашего крепнущего, я надеюсь, единства. Так что даже риски, связанные с эпидемией, они несопоставимы!

Андрей МАКАРЕВИЧ, лидер «Машины времени»:

- Мне лично парад не нужен. А вот в детстве я получал удовольствие от парадов. Выбегал на Кремлевскую набережную - мы там рядом жили - и смотрел на танки.