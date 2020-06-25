«Можете завидовать»: Настя Ивлеева объяснила, зачем хвастается свой роскошной жизнью в соцсетях

«Настюшка уже не та», - пишут фолловеры в Инстаграме Илвеевой, наблюдая, как она хвастается дорогими автомобилями и вещами люксовых брендов. Ведущая «Орла и решки» опубликовала несколько историй, в которых показала, как они с мужем, рэпером Элджеем отправились на прогулку по Москве. Конечной целью маршрута супругов был «Макдональдс», где Настя с супругом собирались перекусить. Во время путешествия по Москве она продемонстрировала 6,5 миллионам своих подписчиков роскошную машину, соблазнительный наряд и аксессуары от Chanel и Louis Vuitton.

29-летняя блогерша позировала перед камерой мобильного телефона в укороченном топе с пикантным декольте и в голубых джинсах.

- Вот мой муж, а это я нарядилась. Поедем с ним в Макдональдс. Смотрите, какая у меня кофточка, какие штанишки, а какая сумочка. А вот на этой машине мы поедем кататься, - рассказала Ивлеева.

nastyaivleeva @sayonaraboy мой герой

Настя сняла несколько забавных роликов, запечатлев в них своего мужа. Элджей тоже был в благодушном настроении и снисходительно наблюдал за девичьей болтовней своей благоверной. Настя сняла, как он ест купленный в «Макдональдсе» бургер, любовно выделив крупным планом крошки на его губе. Заметно, что телеведущая без ума от своего 25-летнего мужа, о чем она поспешила объявить во всеуслышание.

- Девчонки, сколько угодно можете завидовать и что угодно говорить. А я счастлива. У меня классный муж, я одеваюсь, как хочу, ем, что хочу, живу, как хочу. Сейчас мы заехали за цветами мне, - рассказала Настя, показав цветочный магазинчик.

Впрочем, подписчики в комментариях были не так благожелательны: они уверены, что Настя за последний год сильно изменилась. Из простой девчонки, которая так нравилась поклонникам, она превратилась в зазнавшуюся особу. «Пафосная такая стала», - пишут они, напоминая Насте что необязательно почти в каждом посте демонстрировать сумки стоимостью по полмиллиона рублей и дорогие тачки, каждая из которых стоит как квартира в Москве. Настя не стала отмалчиваться и высказалась на этот счет.

- Пишут, что я зазналась: сумки, бренды и так далее. Мне сейчас 29 лет, я взрослею, время идет. Мои интересы также меняются. И любая девушка меня поймет. Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно - в Сети, - сообщила она. - Главное, чтоб была мотивация развиваться, зарабатывать и покупать все эти наряды и платья. И чтобы душа была такой же чистой.

Телеведущая демонстрирует в Инстаграме новые наряды и роскошные автомобили.

Муж Насти тоже любит показать в Инстаграме свой дорогой дом, солидный автопарк и брендовую одежду и обувь, которыми забит его гардероб. На днях Элджей снял видоролик в джакузи: рэпер, сидя в гидромассажной ванне, курит сигару и поливает дорогим коньяком из бутылки обнаженные женские ягодицы. По мнению фолловеров, попа в кадре принадлежит Ивлеевой. Видео стало ответным посланием музыканту Моргенштерну, поделившемуся недавно аналогичным постом.