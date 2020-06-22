Снятие ограничений из-за коронавируса в Москве с 23 июня 2020: что заработает и будет открыто

Москва возвращается к нормальной жизни поэтапно. Очередной (это уже третий) этап объявил мэр Москвы Сергей Собянин. С 23 июня откроются фитнес-центры, турагентства, кафе и рестораны. Мэр столицы объяснил, что это стало возможным, так как заболеваемость COVID-19 продолжает идти на убыль.

- Начиная с завтрашнего дня, 23 июня, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь не будет ограничений на работу библиотек и детских садов, но их нужно будет посещать, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы. Начнут работать в обычном режиме учреждения социальной защиты населения. Дети смогут снова кататься на качелях. Любители спорта смогут возобновить тренировки на уличных тренажерах. Кстати, со всех лавочек во дворах, скверах и парках Москвы снимут красные ленты, ограничивающие доступ к ним.

- Учитывая постепенное «открытие» регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что уже работают торговые центры, химчистки, салоны красоты, в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг «Мои документы». Москва уже практически вернулась к обычному ритму жизни. Но ограничения санитарные пока в силе.

- Пока еще нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим, - сообщил мэр города.

Что еще остается закрытым?

- массовые мероприятия,

- кинотеатры,

- городские фестивали.

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