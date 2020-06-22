Дадут ли Кириллу Серебренникову 6 лет общего режима: Главное о процессе

Фигурантами по делу "Седьмой студии" по-прежнему проходят пять человек: режиссер Кирилл Серебренников, директор Российского молодежного театра (бывший директор департамента господдержки искусства Минкульта РФ) Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова (она находится в международном розыске). Всех пятерых обвиняют в хищении 133 млн рублей. Гособвинение просит признать Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум виновными и дать Серебренникову 6 лет общего режима со штрафом 800 тысяч рублей, Малобродскому — 5 лет, Апфельбаум и Итину — по 4 года.

Напомним, с чего все началось. Для реализации проекта «Платформа», который проводила «Седьмая студия», было принято постановление правительства РФ. На проект выделили государственную субсидию (то есть деньги на безвозмездной и безвозвратной основе). В течение трех лет с 2011 по 2014 годы эта субсидия поступала на счет «Седьмой студии» в виде траншей Минкульта. А спустя несколько лет вдруг выяснилось, что часть этих денег – 129 миллионов рублей – похищены. Обвинение строится на показаниях бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая утверждала, что Кирилл Серебренников завышал стоимость мероприятий. Что деньги, полученные от государства, обналичивались по фиктивным договорам, которые подписывали гендиректор Юрий Итин или Екатерина Воронова (она была генпродюсером «Седьмой студии» после увольнения Малобродского).

Министерство культуры не стало отзывать свой иск на 129 миллионов рублей к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» (минкульт участвует в процессе как потерпевшая сторона), хотя открытое письмо в защиту подсудимых подписали более трех с половиной тысяч человек. Творческая общественность настаивает, что дело «Седьмой студии» заказное и политически мотивированное.

Тем не менее, сегодня в зале суда юрист министерства снова заявила, что считает вину подсудимых доказанной, и наказание должен назначить суд.

Такую же позицию занял и прокурор Михаил Резниченко. Он заявил, что вина фигурантов театрального дела полностью доказана, в частности фиктивными договорами с конторами, которые занимаются обналичкой, и третьей экспертизой по делу, которая установила ущерб в 128,9 млн руб.

«Несмотря на то, что обвиняемые свою вину не признают, стороной обвинения представлены доказательства, полностью обличающие их вину,— сказал Резниченко. - Если мы посмотрим на обвинения, то там написано четко, что подсудимые совершили мошенничество путем хищений. Мы считаем необходимым вменить ущерб в сумме 128,9 млн руб. Судом должен быть постановлен обвинительный приговор всем подсудимым».

Однако все обвиняемые по-прежнему свою вину отрицают.

Алексей Малобродский и Юрий Итин не раз говорили, что их подписи под договорами подделаны. Малобродский вообще никогда не был посвящен в подробности работы бухгалтерии. Кирилл Серебренников тоже заявлял, что он не касался финансовых вопросов «Седьмой студии». Софья Апфельбаум не считала своей прямой обязанностью проверять финансовые документы, которые предоставляла бухгалтер «Седьмой студии».

Прения продолжаются.