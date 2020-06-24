Александр Кокорин: Ефремова на зоне выделять не будут

Михаил Ефремов до 9 августа останется под домашним арестом. Виновник ДТП, унесшего жизнь 57-летнего водителя Сергея Захарова, извинился перед родными погибшего, опубликовав покаянное видео в соцсетях. Экспертиза установила: в момент аварии в крови актера был не только алкоголь, но и наркотики. Возбуждено два уголовных дела - по факту смертельного ДТП и о сбыте наркотиков, в котором Ефремов проходит свидетелем.

Большинство юристов считают, что реального срока Ефремову не избежать и он отправится в колонию. Не так давно из мест заключения освободились звездные футболисты-хулиганы Мамаев и Кокорин, осужденные за драку. Мы поговорили с Александром Кокориным и узнали, что ждет актера.

- Если Ефремов окажется на зоне, что можете ему посоветовать? - спрашиваю Кокорина.

- Терпения. Держаться и пройти этот путь достойно, если он все-таки там окажется. Надеюсь, что не окажется. Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?

Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились. Там много ребят, которые любят футбол. Им тоже было интересно оказаться рядом с нами. Мы общались.

- Наверняка для Ефремова на зоне сделают поблажки...

- Нет. Тысяча человек в лагере, думаете, начальник лагеря выйдет и скажет: ты знаменитый, делай что хочешь! Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже.

- Говорят, для богатых на зоне за деньги создают хорошие условия. Даже есть колонии с бассейнами.

- Какой бассейн! Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор - это главное удобство. Даже если я пользовался мобильным, то не буду вам об этом говорить (официально телефоном пользоваться запрещено. - Ред.). Можно заказывать питание индивидуально. Нам передачки присылали.

Какой режим был там, где я сидел, - можете посмотреть, зайдя на сайт исправительной колонии № 4 Белгородской области. То, что на зоне нужно рано подниматься, ходить на работу, заниматься тем, что ты не любишь, - это не утомительно. Утомительно делать каждый день одно и то же. Все по расписанию. Два часа в день вам выделяется под свободное время, можно заниматься спортом.

Нет такого человека, который чувствует себя там хорошо. На зоне мне было ужасно, потому что я очень скучал по дому. А так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел - нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона - это испытание, и из него можно выйти по-разному. Я его прошел, и теперь все отлично.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат актера Эльман ПАШАЕВ: Переживает, винит себя, за неделю похудел на 6 кило

Сейчас актера защищают два адвоката - Елизавета Шаргородская и Эльман Пашаев.

- Ефремов предлагал деньги потерпевшей стороне в качестве возмещения? - спрашиваю Шаргородскую.

- Да. Когда случилось ДТП, близкая подруга Ефремова Татьяна поехала на место. Михаил ей сказал, что обязательно надо помочь пострадавшему водителю в больнице. Татьяна была в реанимации, там общалась с гражданской женой Захарова. И еще тогда предлагала помощь.

- Отказ потерпевшей стороны принять помощь я связываю с чьим-то черным пиаром, - сказал «КП» второй адвокат Эльман Пашаев. - Видимо, кое-кто отговаривает потерпевшую сторону. Могу подтвердить, что Ефремов готов на любую помощь родным Захарова. К сожалению, пока у нас не получилось выйти с ним на прямой контакт. На днях я взял из дела номер телефона брата погибшего, свяжусь с ним.

- Родным Захарова платят гонорары за ток-шоу?

- Ну вы же знаете, как это все делается. Даже если говорить об этике - пока любимый человек в морге в морозилке лежит, царствие ему небесное, сожительница уже на эфир пришла. У меня нет слов! Знаете, я в 15 лет потерял всю семью - в один день погибли мои родители, папа, мама и два брата, тоже от пьяного водителя, выехавшего на встречку. Но мы отказались от всего, от выплат, потому что у того виновного водителя было двое маленьких детей - ну дурак, пьяным поехал.

- Какое сейчас состояние у Ефремова?

- За неделю на шесть кило похудел. Очень сильно переживает из-за смерти Захарова, винит себя. Он же после аварии домой идти не хотел. Сказал мне: «Меня только в СИЗО, я не хочу на домашний арест». Он готов был сразу нести самое строгое наказание.

Никто не хочет поинтересоваться, почему он за руль сел выпившим. Накануне трагедии он отмечал праздник Святой Троицы. А вечером того проклятого понедельника ему позвонили, мол, ты в курсе, что близкий друг умер? Испытав шок от известия, он, не подумав, сел за руль и поехал. Он спешил к умершему другу, его семье, чтобы помочь.

В видео Ефремов попросил прощения у семьи погибшего. Скриншот видео.

МНЕНИЕ ПСИХИАТРА

«Он не раскаивается, им движет только страх за будущее»

Мы попросили психиатра Анну Амбарцумян оценить извинительное видеообращение Ефремова.

- Он говорит, что хочет искупить вину, не чувствуя при этом вины вообще, - уверена Анна Амбарцумян. - Я не раз проводила экспертизы людей, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. И могу сказать, что Ефремов слишком спокоен. Он не запнулся ни разу. Даже когда есть написанный текст, если ты волнуешься, то непременно запнешься. Все, что им движет, - это страх за свое будущее. Это уже не первый случай, когда он в состоянии опьянения садится за руль. Просто это первый раз, когда за преступлением последует наказание, от которого не отвертеться. Человек напуган. Но вины своей он не чувствует. Регулярное употребление алкоголя, наркотиков приводит к распаду личности. И у Ефремова это произошло.

- Экспертиза выявила в его крови кокаин...

- Это дорогой наркотик (один грамм - от 10 тыс. руб.). Его могут себе позволить только люди с соответствующим финансовым положением, чтобы, например, танцевать до упаду или не спать сутками и работать. Но если смешать алкоголь и кокаин - это термоядерная, страшная смесь. Человек теряет концентрацию внимания, впадает в состояние эйфории.

КОШЕЛЕК

Продает дом в Прибалтике, чтобы выплатить компенсацию

Как нам рассказали в окружении Ефремова, сейчас он поручил заняться продажей его виллы в Юрмале. Артист просит за нее 50 млн руб. Часть этих денег пойдет на выплату компенсации семье Захарова, на остальное будут жить жена и дети Ефремова, если он сядет в тюрьму.

В открытых источниках сообщалось, что имущество Ефремова тянет на полмиллиарда рублей. В 2004 году он продал четырехкомнатную квартиру своего отца Олега Ефремова на Тверской улице за 500 тыс. долл. После развода с четвертой женой Ксенией Качалиной купил квартиру в Плотниковом переулке у Арбата за 120 миллионов рублей. Имеет дом в Подмосковье.

В латвийской Юрмале в 2013 году Ефремов приобрел сразу два дома. Стоимость каждой виллы тогда была от 200 до 300 тысяч евро (около 15 - 23 миллионов рублей).