2020-06-23T18:13:51+03:00
Общество

Хорошо там, где мы вместе!

Известный чайный бренд «Майский» в очередной раз объединил всех в юбилейный год Великой Победы
Марина АНИКЕЕВА
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Ветераны уходят. Их голоса становятся все тише, а фотографии все прозрачнее. Но память об их подвиге со временем не должна истончиться и поблекнуть. Слишком большой ценой досталась победа в той страшной войне, сны о которой видим даже мы, не воевавшие дети, внуки и правнуки фронтовиков. Наш долг – передать эту память дальше, в следующие поколения, родившимся уже в новом тысячелетии людям.

Именно поэтому так важны социальные инициативы в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны - чтобы не угасал Вечный огонь внутри каждого из нас. Все вместе мы непобедимая армия, единая, дружная семья.

В год 75-летия Великой Победы «Майский» подготовил и запустил социальный проект «Вспомним вместе», посвященный Героям Победы и нашей памяти о них. Вспоминали всех - родных и вовсе незнакомых защитников, павших в боях и вернувшихся домой, доживших до наших дней и умерших уже после войны …

На специальном сайте ВспомнимВместе.рф до 31 мая можно было отправить личное послание тем, кто воевал за Родину – это мог быть скан рукописного письма, текстовое, аудио- или видеообращение.

Праправнучата получили возможность написать прапрадеду, которого никогда не видели, и поговорить с ним, как с живым, поблагодарить за все, что он сделал ради мира на земле, ради спасения будущего родной страны и любимой семьи…

Люди находили личные слова благодарности и для мертвых и для живых, для близких и для совсем дальних, и для тех героев, кого государство отметило наградами, а домашние встретили с войны объятиями, и для пропавших без вести, память о подвиге которых еще горше, но не меньше…

Всем воздали должное…Акция имела успех. На сайт пришло 730 посланий. Еще больше людей были вовлечены в проект как неравнодушные зрители, которые голосовали и тем самым отмечали самые трогательные и удивительные послания, в которых фронтовикам рассказывалось, что их усилия и жертвы были не зря, что их подвиг не забыт и много значит и сегодня. Получилась уникальная переписка, победившая и пространство, и время … Память – еще одна не учтенная единица измерения Вселенной.

Путем народного голосования определился ТОП-20 претендентов на главный приз. Организаторам было крайне сложно выделить из них авторов пяти лучших посланий, так как каждое было достойно оказаться в списке победителей. Предпочтение отдавалось личным посланиям, которые больше всего соответствовали тематике и названию конкурса.

Хорошо там, где мы вместе!.

Итак, финалистами конкурса-акции стали следующие авторы:

Васильева Анна Владимировна (677 голосов)

«Особый день.

Семья вся за столом.

Заварен чай любимый «Майский».

Задумчиво сидим, из чашек пьем,

А в голове кружатся мыслей стайки.

Две тысячи двадцатый год,

И День Победы юбилейный!...»

Далее Аня вспоминает дедушку, который погиб под Сапун-горой, так и не увидев сына…Он должен был вот-вот родиться…

Оков Ефим Александрович (474 голоса)

Этот симпатичный серьезный молодой человек зачитал стихи прадеда, которые тот написал в письме своей матери, но так и не отправил тот конвертик, а вручил его лично ей в руки, вернувшись с войны целым и невредимым, как и обещал. Правнук выучил те талантливые строчки наизусть:

«В винтовке патрон. В зубах сигарета.

Сейчас докурю, и закончится лето.

Сейчас докурю, и в атаку пойдем.

Сейчас докурю, и в атаке умрем…»

Марианна Евгеньевна Верховская (317 голосов)

Эта большая семья, где главными чтецами выступили мама и трое детишек (папа, наверное, работал оператором) подготовила целую музыкально-литературную, очень проникновенную композицию о своих родных – дедушках и бабушке-блокаднице. Фоном шла любимая многими песня Яна Френкеля «Журавли». На эту горячую память без слез невозможно смотреть.

Трофимов Николай Сергеевич (311 голосов)

Николай рассказал о своем отце-минометчике – Сергее Петровиче Трофимове. В 1943 году он был призван в армию и сразу на Курскую дугу…Но герой не только выжил в том аду, но и храбро сражался, за что был неоднократно награжден. Весной 45-го ветерану войны шел всего 22-й год…

Светлана Полищук (84 голоса)

Девочка в пилотке и белом школьном передничке тоже прочитала стихи, от которых образовался ком в горле.

«Никто не знает их фамилий…

О них ни песен нет, ни книг.

Здесь чей-то сын, и чей-то милый,

И чей-то первый ученик…

…По всей России обелиски,

Как души рвутся из земли…»

Для этих авторов «Майский» приготовил памятные подарки: для каждой семьи поездку в Город-Герой Севастополь, к местам Воинской Славы.

А всем остальным активным участникам акции памяти, вошедшим в ТОП-20, компания подарила лимитированную серию чая, специально выпущенную к 75-летию Победы, а также чайное ассорти. Чтобы еще не раз собраться за круглым столом по-семейному и вспомнить всех, кому мы все обязаны миром и возможностью быть друг с другом.

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