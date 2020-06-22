2020-06-22T19:45:53+03:00
Общество

Для школьников с 1 по 4 класс ввели бесплатное горячее питание

Кормить учащихся младших классов школы будут обязаны не менее одного раза в день
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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В этом году на бесплатное горячее питание для школьников правительство выделит регионам 21,8 миллиарда рублейВ этом году на бесплатное горячее питание для школьников правительство выделит регионам 21,8 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников младших классов (к ним относятся учащиеся с 1 по 4 класс включительно).

В этом году на бесплатное горячее питание для школьников правительство выделит регионам 21,8 миллиарда рублей, а в 2021-2022 годах – по 43,6 миллиардов рублей.

- При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Раньше обеспечивать школьников питанием было обязанностью регионов и муниципалитетов. В итоге получалось, что в большинстве регионов бесплатно горячее питание получали только льготники, например, дети из многодетных семей.

- Необходимо, чтобы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возможность независимо от социального статуса. Мы уже заложили средства в федеральном бюджете, чтобы ежедневно для каждого ученика начальных классов было организовано горячее питание, - сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Решение о том, что все школьники младших классов должны получать бесплатное горячее питание принял Владимир Путин. 1 марта президент подписал закон, по которому бесплатное питание школьники должны получать не менее одного раза в день. В меню должен входить горячий напиток и горячее блюдо. Финансирование будет идти как из федерального, так и из региональных бюджетов. Отвечать за обеспечение школьников горячим питанием будет учредитель школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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