2020-06-22T20:06:26+03:00
Дом. Семья

Я не толстый, это кость широкая: Упитанный корги застрял в узком проходе

Домашний питомец явно не был готов к таким испытаниям
Елена АКИМОВА
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Корги насмешил пользователей, застряв в узком проходеКорги насмешил пользователей, застряв в узком проходе
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Домашние питомцы – это весело. Кто не согласен с данным утверждением, может смело оценить ролик с корги, который стал героем Сети.

Четвероногий явно ни в чем себе не отказывает и вряд ли прогуливает завтрак, обед и ужин. Внушительных размеров бока и неторопливая походка выдают довольную жизнью собаку, которая не лишена духа авантюризма.

Пес пытается пробраться в узком проходе между стеной и дверью, но….подводит отличный аппетит. Ножки внушительного размера застревают и ничего не остается, как двигаться задним ходом.

Видимо по этому маршруту корги движется не в первый раз, обратный путь он преодолевает за пару секунд, пишет Ридус.

«Кто сказал, что я толстый? У меня кость широкая», - шутят пользователи в Сети, посмотревшие ролик.

«Какое-то загадочное местечко он выбрал для того, чтобы потрясти булочками», - шутят фолловеры.

Упитанный корги застрял в узком проходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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