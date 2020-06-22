Я не толстый, это кость широкая: Упитанный корги застрял в узком проходе
Домашние питомцы – это весело. Кто не согласен с данным утверждением, может смело оценить ролик с корги, который стал героем Сети.
Четвероногий явно ни в чем себе не отказывает и вряд ли прогуливает завтрак, обед и ужин. Внушительных размеров бока и неторопливая походка выдают довольную жизнью собаку, которая не лишена духа авантюризма.
Пес пытается пробраться в узком проходе между стеной и дверью, но….подводит отличный аппетит. Ножки внушительного размера застревают и ничего не остается, как двигаться задним ходом.
Видимо по этому маршруту корги движется не в первый раз, обратный путь он преодолевает за пару секунд, пишет Ридус.
«Кто сказал, что я толстый? У меня кость широкая», - шутят пользователи в Сети, посмотревшие ролик.
«Какое-то загадочное местечко он выбрал для того, чтобы потрясти булочками», - шутят фолловеры.
Упитанный корги застрял в узком проходе.
ИСТОЧНИК KP.RU