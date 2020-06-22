Василий Сталин: Отец сам готовился принимать Парад. Но упал с коня

Как готовился Парад Победителей и почему Сталин согласился стать генералиссимусом, но от Звезды Героя отказался — об этом «КП» рассказал историк и политик Вячеслав Никонов, предоставив свою новую книгу «28 мгновений весны 1945-го». Кстати — он сам — внук соратника Сталина, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.

НА ПОДГОТОВКУ — ВСЕГО МЕСЯЦ

...Маршал Георгий Жуков, которому было суждено командовать Парадом Победы, вспоминал: «В середине мая 1945 года Сталин приказал мне прибыть в Москву. Цели вызова я не знал, а спрашивать было неудобно, да это и не принято у военных.

По приезде я позвонил Сталину и тут же получил указание явиться в восемь часов вечера в Кремль… Сталин спросил:

- Не следует ли нам в ознаменование победы над фашистской Германией провести в Москве Парад Победы и пригласить наиболее отличившихся героев – солдат, офицеров и генералов?

Тут же начальнику Генштаба Антонову было дано задание подготовить все расчеты по параду».

Закипела работа. Через два-три дня расчеты были закончены. Генштаб просил два месяца на подготовку.

«Срок диктовался необходимостью пошить более 10 тысяч комплектов парадного обмундирования. Ведь на фронтах о нем и думать забыли... Следовало также, хотя бы немного, потренировать людей в хождении строем. Этим тоже не занимались четыре долгих года».

Сталин предложения о Параде принял, но со сроками не согласился.

- Парад провести ровно через месяц – 24 июня, - распорядился он. - А кто будет командовать парадом и принимать его?»

Руководители Генштаба, часто общавшиеся со Сталиным, - люди опытные. Они поняли, что такой вопрос Верховный мог задать, уже приняв для себя решение. Поэтому благоразумно промолчали.

И не ошиблись. После паузы он объявил:

- Принимать парад будет Жуков, а командовать – Рокоссовский.

ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ БУДЕННОГО

Для принимающего парад и командующего подобрали коней: Жукову и его сопровождающему – светло-серой масти терской породы - Кумира и Целебса, маршалу Рокоссовскому – вороных Полюса и Орлика из личной коллекции маршала Семена Михайловича Буденного.

История про коня, рассказанная самим Жуковым, немного другая.

«Меня вызвал к себе на дачу Верховный. Спросил, не разучился ли я ездить на коне.

- Нет, не разучился, да и сейчас продолжаю упражняться в езде.

Сталин сам готовился принимать Парад. Но упал с коня

- Вот что, - сказал Сталин. - Вам придется принимать Парад Победы. Командовать Парадом будет Рокоссовский.

Я ответил:

- Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать Вам?

Сталин сказал:

- Я уже стар принимать парады. Принимайте Вы, Вы помоложе.

Прощаясь, он заметил не без намека:

- Советую принимать парад на белом коне, которого Вам покажет Буденный…

На другой день я поехал на Центральный аэродром, там встретил сына Сталина Василия. Он отозвал меня в сторону:

- Говорю Вам под большим секретом. Отец сам готовился принимать Парад. Но случился казус. Третьего дня во время езды от неумелого употребления шпор конь понес отца по манежу. Отец, ухватившись за гриву, пытался удержаться в седле, но не сумел и упал. При падении ушиб себе плечо и голову, а когда встал – плюнул и сказал: “Пусть принимает Парад Жуков, он старый кавалерист”.

- А на какой лошади отец тренировался? – спросил я Василия.

- На белом арабском коне, на котором он рекомендовал Вам принимать Парад».

Когда Жукову кричали «ура» - у вождя «ходили желваки»

Жуков утром 24 июня встал раньше обычного. «Сразу же поглядел в окно, чтобы убедиться в правильности прогноза синоптиков, они предсказывали пасмурную погоду и моросящий дождь… Увы, на сей раз погоду они предсказали верно…

Казалось, Парад пройдет не так торжественно, как всем хотелось. Но нет! "Москвичи в приподнятом настроении шли с оркестрами к Красной площади".

В 9 часов 45 минут по трибунам прокатилась волна рукоплесканий. Разместившиеся там депутаты Верховного Совета СССР, передовики, работники науки и культуры правительство членов Политбюро ЦК партии, поднявшихся на Мавзолей.

Жуков не скрывал, что сильно волновался. Ему предстояло нарушить сразу два вековых правила: выехать из Спасской башни Кремля верхом на коне, да еще в головном уборе (но фуражку он, проезжая через башню, судя по кинохронике, все же снимал).

«Во время объезда и приветствия войск я видел, как с козырьков фуражек струйками сбегала вода от дождя, - пишет маршал. - Но душевный подъем был настолько велик, что никто этого не замечал».

Сводный оркестр выходит на середину площади и разливается «Славься, русский народ!».

А Жуков, спешившись, быстро поднимается по ступеням Мавзолея...

Маршал расскажет после писателю Константину Симонову о запомнившейся ему реакции Сталина: «В конце войны в нем заметна стала некоторая ревность, стало чаще чувствоваться, что ему хочется, чтобы все победы и успехи были связаны с ним, и что он ревнует к высоким оценкам других командующих. Я, например, остро почувствовал это на Параде Победы, когда меня приветствовали и кричали «ура», - ему это не понравилось: я видел, как у него ходят желваки».

ТОСТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

«За здоровье нашего народа»

Прием в честь участников Парада Победы состоялся на следующий день (25 июня) в Большом Кремлевском дворце. Были приглашены видные ученые, конструкторы, писатели, артисты. Весь цвет страны. Всего - более двух с половиной тысяч человек. Тамада – по традиции – Молотов.

А последний тост снова произнес Сталин, как и месяц назад, на приеме в Кремле для отличившихся генералов (там вождь сказал свою знаменитую здравицу «За русский народ!») На этот раз Сталин провозгласил тост «За простых людей!»

- Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у который чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают «винтиками» великого государственного механизма, но без которых все мы – маршалы и командующие фронтами и армиями ни черта не стоим. Какой-либо «винтик» разладится – и кончено.

Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за «винтики». Их очень много, это десятки миллионов людей. Это скромные люди. Никто о них не пишет, но они держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей.»

Василий Сталин

КСТАТИ

Вождь потом жалел, что стал генералиссимусом

...27 июня 1945 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР: «Верховному Главнокомандующему Сталину Иосифу Виссарионовичу присвоить высшее воинское звание – Генералиссимус».

Подробности писателю Симонову рассказал маршал Конев: «На заседании Политбюро, где обсуждался этот вопрос, присутствовали Жуков, Василевский, я и Рокоссовский. Сталин сначала отказывался, но мы были настойчивы. Я должен сказать, что в тот момент искренне считал это необходимым и заслуженным.

Сталин говорил:

- Хотите присвоить товарищу Сталину генералиссимуса. Зачем это нужно товарищу Сталину? Товарищ Сталин и без того имеет авторитет. Это вам нужны звания для авторитета. Подумаешь, нашли звание для товарища Сталина – генералиссимус. Вы маршалы и я маршал, вы что, хотите меня выставить из маршалов? В какие-то генералиссимусы? Что это за звание? Переведите мне.

Пришлось тащить разные исторические книги и объяснять, что это в четвертый раз в истории русской армии после Меншикова, еще кого-то, и Суворова.

В конце концов он согласился. Но во всей этой сцене была очень характерная для Сталина противоречивость: пренебрежение ко всякому блеску, формальному чинопочитанию и в то же время чрезвычайное высокомерие, прятавшееся за той скромностью, которая паче гордости».

Молотов позднее скажет: «Сталин жалел, что согласился на Генералиссимуса… И правильно. Это перестарались Каганович, Берия… Ну и командующие настаивали…».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

..От Звезды Героя отказался

Одновременно Сталина уговаривали согласиться с присвоением ему звания Героя Советского Союза. Но здесь уже Сталин проявил упорство.

«Я такого мужества не проявил, - сказал Сталин (как свидетельствовал Молотов). И не взял Звезду. Его только рисовали на портретах с этой Звездой. А Сталин носил только одну Звездочку – Героя Социалистического Труда…

Упорно предлагали и Москву переименовать в город Сталин. Очень упорно! Я возражал. Каганович предлагал… Сталин возмущался».

Так Москва осталась Москвой.

Парад Победы 1945 года.Кинохроника Парада Победы в 1945 году в Москве

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